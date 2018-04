Hei du Marianne, jeg er Tesla-eieren som kjeftet på deg i rundkjøringen

- Jeg håper det er dette som skal til for at den som har sendt denne grove meldingen sier unnskyld til Liv Signe.

Saken oppdateres.

Kjære Marianne, vi har møttes før rundkjøringen i Fortunalia. Ca 100 meter lenger nede i veien. Du som syklist og jeg som Tesla-eier er, som du skriver, selvsagt opptatt av å unngå at kloden skal koke. På denne helt fantastiske vårdagen, til og med før jeg startet turen fra hytta, hadde jeg kost meg med fine klimavennlige tanker. Fine tanker om økologisk matproduksjon, klimasertifikater og at Rema har byttet kyllingsort.

Når jeg traff deg satt jeg og grublet på hvor mange økologisk dyrkede reddiker jeg skulle hakke opp i omeletten, med egg fra frittgående høns. Jeg frydet meg også over hvor mange millioner vi har brukt på milevis med flotte sykkelstier i verdens beste by. Særlig her oppe på Fortunalia/Stokkan og Dragvoll. Slike fine tanker vi Tesla-eiere ofte tenker. Hundre meter før rundkjøringen ble jeg bekymret, den lille jenta foran meg på sykkel med hjelmen på snei, den gule refleksvesten og de flotte lyse lokkene la seg midt i veien.

Mine første tanker var hvorfor ikke foreldrene følger med sine håpefulle på sykkelturen, samme dagen som de demonterer støttehjulene? Som engasjert far til smårollinger på 90-tallet slo beskyttelsesinstinktet på ny inn for fullt. Her måtte jeg ligge bak og demme opp for råkjørere som kunne skade den lille jenta. På vei inn i rundkjøringen ble galt til verre. Den har to felt og vinglingen ble betydelig. Til min store overraskelse så jeg da at Marianne var en voksenperson. Som du selv skrev, så jeg at du ble veldig usikker. Hvor var du, hvor skulle du og hvor i veibanen(e) skulle du sykle. Du helgarderte og brukte begge feltene, så stoppet det nesten opp.

En Tesla er som kjent lydløs. Fordelen med det er at vi kan snakke til usikre syklister i rundkjøringer. Jeg skal være den første til å beklage noe manglende pedagogisk retorikk i min oppfordring til deg om å bruke de flotte sykkelstiene som omkranser hele rundkjøringen. Da min plumpe anmodning ble besvart med et «takk for hyggelig tilbakemelding», trodde jeg faktisk «jøss, mission completed». Neste gang bruker hun de trygge sykkelstiene….! Til min store fortvilelse ser jeg av innlegget ditt at du ikke har oppfattet budskapet.

Det nærmeste du kommer i innlegget er «burde jeg ha kjørt på fortauet?» Ja, Marianne. Fortauet, den 4 meter brede asfalterte «veien» ved siden av og under rundkjøringen, er også en sykkelsti. Denne er bygget for at du skal føle deg trygg i skumle rundkjøringer og på veier med biltrafikk. Her kan du sykle uten fare for din egen helse.

For å rette opp det bøllete inntrykket du åpenbart har fått av meg, inviterer jeg deg til en sykkeltur i området Jakobsli/Dragvoll, på alle de trygge og fine sykkelstiene.

