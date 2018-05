Fikk rasende og aggressiv telefon fra kjendismegler

Her flyttes betongbru på 334 tonn over rundkjøring på Tiller

Eiendomsmegler og TV-profil fra TV3 «Boligjakten» Hans Christian Espenes, gir meg et langt og delvis forvirrende svar i forbindelse med at han skal selge en eiendom på Elgeseter – som han som tidligere nevnt er frekk nok til å avertere under Øvre Bakklandet.

Og sannelig, Espenes begynner med: «Skal man ut og kritisere noe offentlig er det fornuftig å sørge for først og fremst å ha sitt på det rene.» Det har jeg naturligvis. Og det er selve substansen i min kritikk mot hans selvlagede grenser, for Nordre Jonsgate ligger garantert ikke på Bakklandet, uansett hvor mange fagre ord og tullete argumentasjon han bruker.

Heller ikke Elgeseter gård, eller for den saks skyld Høyskoleparken ligger på Bakklandet. Pappenheim og Kristiansten festning ligger heller ikke i den bydelen, og det gjør heller ikke Møllenberg og Bispehaugen skole.

Falsk informasjon

Dette handler ikke om vanvare eller ukyndighet, for jeg er rimelig sikker på at en eiendomsmegler som ifølge egne opplysninger har solgt boliger i Trondheim gjennom 16 år, kjenner godt til grensa mellom Elgeseter og Bakklandet som ligger ved Vollafallet.

Det saken dreier seg om, er naturligvis ønsket om å få mest mulig profitt ut av salget, og for å få det til går man ikke av veien for å bruke falsk informasjon. For det er jo det vi snakker om. Hvis en eiendomsmegler i en startfase av karrieren er usikker, er det enkelt å søke opp svaret på nettet, eller slå opp Nordre Jonsgate i «Trondheim Byleksikon» – der det står Elgeseter med tydelige bokstaver.

Naturligvis ligger gata på Elgeseter – som hele platået gjør – der det ligger kloss inntil den fordums store og vakre gården der for øvrig Sigrid Undset skrev en av sine bøker. I det hele tatt har Elgeseter gård en historie det er verdt å ta vare på, og det er veldig trist at noen forsøker å dra bydelen Bakklandet helt inntil husveggen: Fordi det ligger større verdi i navnet Bakklandet enn Elgeseter.

Ødelegger lokalhistorie

«Hva er egentlig problemet med at en bydel er i endring og utvikling?» Spør Espenes, som er en aktiv pådriver på nettopp det, i sin iver etter å plassere eiendommer der det er mest å tjene. Vi som har sett programmet «Boligjakten» må jo begynne å lure, for er det virkelig Røa, Nordstrand, Furuset eller Ullern som han sier?

Og på hjemmebane: Er det virkelig Bakklandet som han sier? Det er jo ingen tvil om at han har en egendefinert oppfatning av bydelsgrenser, noe som slås ettertrykkelig fast i denne saken. Spørsmålet er ikke om hvorfor han plasserer eiendommer inn i mer attraktive bydeler, for det vet vi jo, men om han er klar over hvor usmakelig og uærlig dette er? Akkurat som en gate er en adresse, er også en bydel en adresse, og den fortjener ikke å bli ødelagt på grunn av ønsket om størst mulig profitt.

Man ødelegger rett og slett viktig lokalhistorie ved å bløffe om grenser, som i dette tilfelle om Elgeseter. Og det er ikke bare skadelig for den uheldige kjøperen, men kanskje mest for Trondheim bys historie.

Fikk aggressiv telefon

Men du verden for noen sterke følelser som settes i sving hvis man føler frykt for at profitten kan reduseres:

Det kjendismegleren ikke nevner i sitt svar, er nemlig hans rasende og aggressive telefon til meg klokka 08:00 et par dager etterpå. Der ropte kjendismegler Espenes at jeg «brukte middelalderske grenser» – slengte ut et eller annet om israelske og palestinske grenser på innpust, og – før jeg la på: Ropte at jeg «var en mislykket forfatter som ingen hadde hørt om, og som ville vise seg frem for Adresseavisens 150.000 lesere».

Jeg lurer på hva hans arbeidsgiver Heimdal Eiendom sier til at en av deres ansatte eiendomsmeglere ringer opp og sjikanerer folk? Og hvilke tanker TV3 har om en slik støtende oppførsel?

BIRGER SIVERTSEN

Her gir Hans Christian Espenes sin versjon av telefonsamtalen:

Siden jeg ikke klarer å lese noe nytt ut av Birger Sivertsens siste utspill mot meg som person, annet enn at han går enda kraft-igere til verks denne gangen, viser jeg til innholdet i mitt tilsvar 26/4. Jeg tenker fortsatt ikke kaste meg ut i noe frontalangrep tilbake, og argument-ene står fjellstøtt i forrige tilsvar.

Selv om også jeg kan ha sterke meninger om både enkeltpersoner og saker, ville jeg aldri gått til det skritt å henge ut noen offentlig, med beskyldninger som av andre kan nyanseres i en annen retning og dermed vise seg å være fundamentert på feilaktig grunnlag.

Derfor konfronterer jeg slike tilfeller direkte med den/de det måtte gjelde.

Av samme årsak forsøkte jeg å oppnå kontakt med Sivertsen per telefon, men siden samtalen endte med at han la på røret etter først å ha kalt meg løgner, valgte jeg å respondere i hans utvalgte kommunikasjonskanal Adresseavisen.

Dersom man i en (telefon) samtale er like opptatt av å lytte som av å angripe, samt forsvare angrepet, vil man kunne oppfatte både humor, ærlighet og munter, uformell sjargong uten å anse det som ropende og støt-ende utsagn på innpust og utpust.

Sivertsen er fortsatt velkommen på mitt kontor for en (hyggelig!) prat. Invitasjonen jeg avsluttet mitt forrige innlegg med står ved lag – tross nok et unyansert personangrep i min retning.

Det går helt fint å avholde dette møte senere enn kl. 0800, dersom forfatteren har en døgnrytme som tilsier det. Og jeg kan mer enn gjerne servere deg ALI kaffe, som visstnok har uante effekter ...

HANS CHRISTIAN ESPENES

