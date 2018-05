Gummisvinnet fra kunstgressbaner skal ned med over tusen tonn i året

Endelig er mai her, og konfirmasjonssesongen er i gang. Jeg er selv konfirmant, og gleder meg veldig til den store dagen om kun få dager. Konfirmasjonen handler om å markere det å tre inn i voksenlivet, om å feire en spesiell dag med familie og venner, og om å kose seg. Og det handler om penger.

Ja, slik er det blitt. Penger er for mange noe av det aller viktigste med konfirmasjonen. Jeg skal ikke komme her å si at jeg ikke ser fram til å få litt penger.

Det er bare det at det er blitt en slags konkurranse om å få mest, og dette synes jeg blir veldig feil. Jeg synes det er 100 prosent innafor å diskutere gaver og den slags med venner etter den store begivenheten, men dette er noe annet.

Jeg har sett folk som legger ut videoer hvor de kaster tusenlappene opp i lufta, og jeg har hørt om folk som legger ut hvor mye de har fått, kun som rent skryt. Dette skaper et press, noe vi ungdommer nå til dags har mer enn nok av fra før. Hvor mye penger man får avhenger av mange ulike ting.

Det kan gå på hvor stor slekt du har, etnisitet, tradisjon, og det kan også gå på inntekt og hvor mye ressurser en har.

Så jeg ønsker at man skal slutte å sammenligne og vise fram hvor mye man får, og tenke på hvordan det kan føles for andre.

La oss heller fokusere på hvor heldig man er som får ha en slik fin dag, og alle de fine minnene vi sitter igjen med!

Ha en flott konfirmasjon alle sammen, og nyt den fine dagen.