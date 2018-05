(maksimalt 2800 tegn inkludert mellomrom, men korte innlegg har større sjanse for å bli publisert):

(maksimalt 2800 tegn inkludert mellomrom, men korte innlegg har større sjanse for å bli publisert):

Her er planen som skal gjøre RBK bedre

Her krasjer Giro d’Italia-rytteren med en barnevogn

Slik vender du opp ned på et klasserom på et brøkdels sekund

Henrikke og Glenn bor i et «jernhus»

Rosenborg var artig å se på da Kåre Ingebrigtsen tok over - hvor er dette blitt av?

Saken oppdateres.

Rosenborg-stilen fungerer best hvis de ligger høyt og styrer kampen. Dette er en av de grunnleggende tesene i Rosenborg-filosofien.

Vi så det også fulgt til punkt og prikke da Kåre Ingebrigtsen tok over som trener: Laget sto høyt. Sidebackene, ytreløperne og indreløperne sprang i stykker de andre lagene, og skapte sjanse på sjanse som ofte resulterte i mål.

Sjansestatistikken viste en veldig tydelig forskjell i favør av RBK. Når vi mistet ballen var førsteforsvarer (spissen) raskt på plass og forstyrret oppspill eller gjenvant ballen. Bak lå andreforsvaret som svært ofte gjenvant ballen, slik at laget fortsatt var i angrep. Det var en imponerende dynamikk med et samspill med meget høy bevegelighet.

Rett og slett artig å se på.

Les også Birger Løfaldlis kommentar: «Rosenborg er i alvorlig trøbbel»

Hva har skjedd?

Hvor er dette blitt av? Ingebrigtsen sier på hjemmesiden til Rosenborg at det ligger i hodet til spillerne. Det gjør nok også det, men dette er noe som har utviklet seg over lang tid.

Vi tror kanskje det er knyttet til Ingebrigtsens ønske om å lykkes i utlandet, og å fornye og modernisere Rosenborg-stilen. Her er det lagt ned mye godt arbeid, men det har kanskje også sneket seg noe defensivt i hodet til trenerteamet som bryter med å ligge høyt og gjenvinne ballen høyt. Mer fokus på kontroll, som er et passivt begrep, enn styring, som er et aktivt begrep.

Et lag som samhandler godt tenker ikke på kontroll, fordi de har erfaring med at det meste løser seg gjennom den høye samhandlingskompetansen.

Opptatt av debatt? Les også: Jeg har sett folk som legger ut videoer hvor de kaster tusenlappene opp i lufta

Omstendelig

Ser vi på oppbyggingen av laget, er det ingen typiske indreløpere på midtbanen. De tre som spiller er veldig like i spillestilen. De har ikke spesielt mye fart, når de mottar ballen er de omstendelige og ender ofte opp med en støttepasning. Vi spiller på en måte med tre anker på midtbanen. Ingen med fart, og svært sjelden gjennombruddspasninger.

Midtbanen som har vært et kraftsentrum, med gjennombruddspasninger og sugende gjennomløpninger, er nå en propp. Kan hende må Yann-Erik de Lanlay og Jonathan Levi omskoleres til indreløpere. Der er det løpskraft og gode skuddbein.

Slik det er nå blir det for omstendelig og tempoet forover stopper. Dette dreper dynamikken og bevegeligheten, så hele laget blir statisk. Passiviteten er der både når laget er i angrep og når det skal forsvare seg. Når vi skal forsvare oss er det lite press på ballfører, og vi er dårlig til å dekke de viktigste rommene. Dette har vi tapt 6 poeng på, mot Kristiansund, Odd og Ranheim.

I kampen mot Ranheim ser en hvor godt de dekket de viktigste rommene, og en ser passiviteten hos Rosenborg-spillerne. De ble faktisk værende i det rommet som var dekket uten å bevege seg.

Mer debatt: Plutselig dukket naboene i borettslaget opp med raker, hekksaks og helt rene hagehansker

Bevegeligheten er vekk

Dynamikken og bevegeligheten er vekk. Vi vil ha den tilbake. Det får vi bare hvis RBK ligger høyt og styrer kamper. Da får vi glemme kontroll og stole på at det meste løser seg gjennom samhandlingskompetanse. Det krever en annen struktur på midtbanen, med fart og gjennombruddspasninger. Sidebackene begynner mer og mer å bli angrepsvåpen, og vil bli bedre med et lag som ligger høyt. I denne spillestilen kan vi også spille med to spisser fordi trykket kommer bakfra. Vi har også en førsteforsvarer i verdensklasse i Alexander Søderlund. Med mer fart vil alle komme mer til sin rett.

Kan hende sitter det i hodet til spillerne, kan hende satte det seg først i hodet til trener, så har han smittet spillerne. Det er bare en måte ting setter seg i hodet på spillerne, og det er at de ikke vet hva de skal gjøre. Hvis de vet hva de skal gjøre og dette øves inn og automatiseres setter ikke usikkerheten seg i hodene til spillerne.

Uansett, løsningen ligger der klar med rask, gjennombruddshissig midtbane, og et RBK-lag som ligger høyt og styrer kampen, og ikke faller ned på 1–0. Da blir det artig å gå på Lerkendal. Vi venter i spenning, og har full tillit til at trenerteamet finner tilbake til stilen.

Hør våre kommentatorer og gjest Ola Lund Renolen snakke om MDG-landsmøtet, trondheimspolitikken, Giske og Støre

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter