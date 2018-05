Vi føler at 17. mai er en inkluderende dag

Verden presenteres for to historier, den palestinske og den israelske. Begge kan ikke være riktige

17. mai er frihet og demokrati. På 17. mai skal det være en rekke feiringer landet over. Barn, unge og barnefamilier er de viktigste gruppene.

Føler innvandrerbefolkningen seg inkludert i 17. mai-feiringen?

Vårt inntrykk er at det er en inkluderende dag.

Mange med innvandrerbakgrunn har bodd i Norge så lenge at de regner seg som norsk, og ser 17. mai som sin nasjonaldag også.

Det som er best med 17. mai er at dagen i seg selv er så viktig og spesiell, og måten Norge feirer 17. mai på er unik og enestående i verdenssammenheng. Barna er sentrum, i stedet for militærshow /parader- og dette gir et signal om hvordan samfunnet vil være.

17. mai gir en følelse av høytid som du deler med mange andre.

Det som er best i Norge er: Norge en liten nasjon i verdenssammenheng, men er deltagende aktør i fredsforhandlinger og tar mye ansvar.

Dette landet har greid å sette søkelys på miljø og klimaspørsmål.

Vi gleder oss til barnetoget og til borgertoget denne dagen.

I likhet med mange andre er vi stolte innflyttere, og hjertet vårt banker for å markere 17. mai.

Vi ønsker dere alle en god 17. mai-feiring.

Gratulerer med dagen!

Hurra, Hurra, Hurra for 17. mai!