Jeg så rett inn i skjermer fra sju mobiltelefoner

Forlenget varetekt for to trønderske kvinner i Dubai

«Skal jeg og barna straffes av Nav for at far ikke arbeider?»

Det er et sammenhengende grusteppe, noen steder flere cm dypt, hvor den mest erfarne syklist kan miste kontroll over sykkelen

Saken oppdateres.

Ja, nå har det jo seg slik at man skal ikke skrive og sende noe mens man er forbannet, og det har jeg heller ikke tenkt å gjøre. Jeg skal skrive når jeg er forbannet, lese gjennom litt senere og så sende det. For nå får det være måte på!

Nylig var jeg i Olavshallen på konsert. Koselig konsert, og ingenting å utsette på arrangøren. Jeg er sånn aldersmessig cirka midt i livet ( hvis jeg er heldig), og flertallet av de som var på konserten kunne ha vært foreldrene mine. Publikumsrekken foran meg kunne ha vært foreldrene mine. Men herre min hatt, for en oppførsel!

LES OGSÅ: Det føles ekkelt ganske så ufrivillig bli en del av naboens privatliv

På et tidspunkt så jeg rett inn i skjermene fra sju mobiltelefoner. Jeg ble såpass blendet at jeg vurderte om jeg skulle ha på meg solbriller.

Det ble konstant tatt opp video, noen måtte sjekke avisene på nettet og for all del ha på full lysstyrke på mobilen. Det ble «snappa» hit og dit hele tiden, fremgangsmåten diskutert, og behovet for å dokumentere at man var ute på byen og hadde det artig, kom tydelig frem. Men hva med å tenke på at det sitter noen bak dere og som blirforstyrra av denne mobilbruken? Mobillyset som lyser opp som en spotlight er rett og slett fryktelig irriterende. Det er sagt og skrevet mye om unges mobilbruk, men vet dere hva, her var det mange uhøflige eldre. Skjerp dere!