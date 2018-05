(maksimalt 2800 tegn inkludert mellomrom, men korte innlegg har større sjanse for å bli publisert):

(maksimalt 2800 tegn inkludert mellomrom, men korte innlegg har større sjanse for å bli publisert):

Per Sandberg flytter til Mandal

10 tegn på at du snart har eksamen

Reitan åpen for å børsnotere deler av virksomheten

Spotify spår at Meghan og Harry vil svinge seg til disse sangene

Med ett er alle tanker om en flott dag fortrengt av at jeg har gjort én feil, én megatabbe

Gode Bendtner-nyheter for Rosenborg

Ukens 10 beste jodler fra Trondheim: - Er det den store «walk of shame»-dagen?

Om ikke Credo ved neste korsvei får oppmerksomhet fra Michelin-guiden, så har de neppe vært her 6

Skuffet, lei meg og lettere rystet over at kun fire av 1 100 elever på Strinda ønsket å gå i 17.-mai toget

«Skal jeg og barna straffes av Nav for at far ikke arbeider?»

Det er et sammenhengende grusteppe, noen steder flere cm dypt, hvor den mest erfarne syklist kan miste kontroll over sykkelen

Ukens 10 beste jodler fra Trondheim: - Er det den store «walk of shame»-dagen?

Om ikke Credo ved neste korsvei får oppmerksomhet fra Michelin-guiden, så har de neppe vært her

Skuffet, lei meg og lettere rystet over at kun fire av 1 100 elever på Strinda ønsket å gå i 17.-mai toget

Saken oppdateres.

Etter å ha lest dagens papirutgave av Adresseavisen, blir jeg både skuffet, lei meg og lettere rystet over at kun fire av hele 1 100 elever på Strinda videregående skole ønsket å gå i årets 17-mai tog.

Les også: To skoler trekker seg fra barnetoget

Våre håpefulle

Men uansett, da er det jo svært betryggende å vite at rektor Trond Hofstad ved Strinda videregående skole håper på at skolen kommer langt sterkere tilbake neste år.

For å være helt ærlig, så synes jeg sannelig at våre håpefulle barn, i alle aldre, kan bruke denne ene dagen i året til å vise respekt for landet vårt, flagget vårt, kongehuset vårt – og ikke minst vår egen grunnlov.

Opptatt av debatt? Les også: Kattungene brukes som severdighet i hyttefeltet. Så er det søndag, alle drar hjem og 21 katter står uten mat

Godt av nasjonalfølelse

Tror sannelig de bare har godt av å få litt nasjonalfølelse i blodet og beina.

De har tross alt vunnet den største lottogevinsten på jord. Tenk å få vokse opp i verdens beste land. Dette bør de både respektere og vise takknemlighet for.

Så hvorfor i all verden kan de ikke bruke denne ene dagen da, til å bidra til å skape en fantastisk dag for være små og store landsmenn, med sang og engasjement – og mange røde, hvite og blå flagg.

Mer debatt: Var i tvil om hvordan hjertet ville reagere på Ranheim mot mitt kjære RBK, men akkurat i det 77. minutt ble hjertet blått

Stiller med flagg

Sånne tanker får man vel når man begynner å vokse til – og når man i tillegg er langt over snittet stolt over landet, kongehuset og flagget vårt.

Grattis med grunnlovsdagen folkens!

Veterangardist Øverlie stiller punktlig klokken 07.00 ved flaggstanga på 7020, med nypussede sko, press i bunaden og nystrøket festflagg for å få heist dette vakre flagget vårt til topps – og for å få heiet på alle og enhver som går i barnetoget.

Hør våre kommentatorer snakke om NRK-streik, flukt fra Ap, turismens problemer, VM på ski og siste nytt fra Cannes

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter