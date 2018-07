Nå stod jeg på bremsene i passasjersetet med hjertet i halsen, mens jeg forberedte meg mentalt på å yte førstehjelp

Saken oppdateres.

Å spare tid snakkes det mye om. Hvor den tiden vi sparer skal legges i påvente av at vi får bruk for den, er det ikke mye snakk om. Jeg har vært vitne til flere den siste tiden som gjorde sitt ytterste for å spare noen sekunder mens de samtidig satte sitt eget liv og andres i fare.

Vi hadde stabla oss i brors nye bil, bror og meg foran og mor og far bak, for å ta en hyggelig kjøretur til Atlanterhavsveien. Turen gikk fra Fannrem der jeg bor. Vi så for oss en koselig kjøretur. Det tok omtrent to timer på E39 før vi hadde rukket å få med oss to horrible forbikjøringer av samme bil, samt et par vanvittige forbikjøringer av andre. Første kandidat kjørte først forbi oss og bilen foran oss like før en bakketopp og en sving. Han måtte kaste seg inn i køen for å unngå møtende bil. Køen gikk ca 10 km/t under fartsgrensa, det var bobiler, sommer og sol og hvem i all verden kan ha det så travelt at de vil ofre sitt og andres liv? Jo: Den samme bilen venter til det kommer enda en sving med bakketopp før den forserer to-tre biler og må foreta samme hårreisende innkast i køen. Nå stod jeg på bremsene i passasjersetet med hjertet i halsen og holdt pusten mens jeg forberedte meg mentalt på å yte førstehjelp. Noe jeg heldigvis er i stand til å gi, fordi jeg har lært det.

De to andre vi var vitne til, foretok samme monsterforbikjøringer – bakketopp, sving, ingen hindring. Det har sikkert gått fint før og det gikk fint denne gangen også fordi andre må innrette seg og unngå kollisjon med idioter som føler de må fylle tidskontoen og spare litt. Jeg ble rasende. Jeg rakk å se logoen på første stuntsjåførs bil og har dermed funnet ut hvem som eier den. Hvem som kjørte, vet jeg ikke, men jeg har tidspunkt, sted og logo og det er registrert hos politiet. Ja, jeg er rasende. Fordi ikke bare risikerer førere som dette livet sitt ved hasardiøse forbikjøringer. Langt verre er det at de risikerer livet til andre, uskyldige som ikke har bedt om å få en bil i fronten og enten ende på akutten, i rullestol eller i urne.

Dere tror dere har så mye tid å spare, men det handler bare om noen få sekunder. Etter to vanvittige forbikjøringer som like godt kunne ha endt opp som overskrift i avisene, «sparte» denne sjåføren fem sekunder. Og jeg vet hvem du er. Neste gang blir du anmeldt, det skal jeg love deg.

Ser jeg den logoen i trafikken igjen, husker jeg deg. Er fem sekunder verd å ta livet av uskyldige trafikanter? At jeg eller mine kjære får deg i fronten, gir jeg ikke blaffen i. Til deg og alle andre i hele Norge som tror de sparer en halvtime ved å kjøre forbi like før uoversiktlig vei og ler av at du måtte kaste deg inn i køa for å unngå møtende bil: Du er burde aldri hatt førerkort. Tenk på det den dagen du overlever neste forbikjøring og ikke rakk å kaste deg inn i køa igjen på grunn av at du ville spare fem sekunder.

