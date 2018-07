En kommentator står ikke for avisas mening, det er det kun lederen som gjør

(maksimalt 2800 tegn inkludert mellomrom, men korte innlegg har større sjanse for å bli publisert):

I et innlegg på «Ordet fritt» 17. juli spør Einar Aas i hvilken grad en kommentator i Adresseavisen står for avisas mening.

Bakgrunnen var det han omtaler som et sterkt vinklet innlegg om cruisetrafikk i Trondheim. Det er et spørsmål vi stadig får, og det er lett å skjønne at mange blander avisas mening og en kommentator eller debattants mening.

I Adresseavisen er vi opptatt av en bred debatt med et stort mangfold av stemmer. Derfor har vi daglig fire sider debattstoff, og vårt mål er stor spredning - både av tema, meninger og ståsted.

Det samme gjelder både for våre gjesteskribenter og egne kommentatorer. De står fritt til å mene hva de vil, og vi ønsker også her å slippe til et størst mulig mangfold av stemmer og meninger.

Adresseavisens mening er kun det vi skriver i våre ledere, som hver dag er å finne på side 2 i papiravisa. Lederen er alltid usignert, og det er ikke alltid slik at en ansatt kommentator mener det samme som Adresseavisen mener på lederplass.

Svaret på spørsmålet til Aas er altså at en kommentator ikke står for avisas mening, det er det kun lederen som gjør.

God sommer!

