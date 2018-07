Vi blir litt bekymret når vi ser at folk sitter i badeleker og padler ned Nidelva - uten redningsvest

Saken oppdateres.

I en kommentar fra Karin Abraham i Adressa 18. juli trekkes kajakkpadling fram som en årsakene til drukningsulykker i Nidelva. Selv om artikkelen senere er justert i nettutgaven vil Trondhjems kajakk-klubb (TKK) likevel presisere at så langt vi kjenner til er ingen av drukningsulykkene i Nidelva knyttet til bruk av kajakk. Kajakkpadling er en trygg og trivelig aktivitet som passer for alle uavhengig av alder og fysisk form.

Det er likevel viktig å være bevisst på de risikofaktorene som finnes. TKK synes derfor det er veldig bra at blant andre Adressa har satt fokus på at Nidelva kanskje ikke er så stille og ufarlig som mange tror. Lav vanntemperatur og strøm er en farligere kombinasjon enn mange er klar over. God informasjon og skilting (gjerne større enn A4) er derfor et viktig grep. Andre har tidligere kommentert at svømmeferdighetene blant befolkningen generelt er for dårlig og at mange er helt uforberedt på å svømme andre plasser enn i basseng. Her kan det gjøres mye.

Et annet viktig grep når en ferdes på elva (og på sjøen) er å være riktig kledd og bruke rednings-/flytevest. Det hjelper lite at sola skinner og det er tropevarmt i lufta når uhellet er ute og en havner lettkledd i Nidelva som på begynnelsen av sommersesongen holder en temperatur langt under 10 grader. Fra tid til annen blir vi derfor litt bekymret når vi ser padling i badeleker ned Nidelva uten hverken redningsvest eller bekledning tilpasset vanntemperaturen. Eller når vi observerer padlere i hverdagsklær padlende fornøyde, men kanskje ikke så drevent, nedover ei vårkald elv. Det vil helst gå bra, men er uhellet ute er marginene små.

For TKK er det viktig at å få fram et dersom en kler seg riktig (etter vanntemperaturen), har godt utstyr, er ærlig om egne ferdigheter og gjør seg godt kjent med lokale forhold (strøm, tidevann etc) har en gjort mye for å redusere både sannsynligheten for å uhell og konsekvensen av ufrivillig å havne i vannet. Dersom du fristes muligheten for fantastiske naturopplevelser fra kajakken, anbefaler vi å ta et kurs og bli en del av det lokale padlemiljøet der du bor. Da får du gode råd, gode padlevenner og ikke minst, flotte og trygge padleopplevelser.

