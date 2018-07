RBK trenger ikke en ubehøvlet bulldoser

Saken oppdateres.

Som fast tribunesliter og RBK- fan gjennom mange år våknet jeg til sjokk da nyheten ble sluppet. Vår alles populære trener Kåre Ingebrigtsen har fått sparken av styreformann Ivar Koteng og styret.

Dette til tross for at Kåre har hanket inn tre seriegull og to seire i cupen samt to Europa-gruppespill. I øyeblikket ligger RBK på andreplass i serien, med gode muligheter for både nytt seriegull og å vinne cupen. Så skjer dette, dagen etter seier mot det islandske laget og alt ligger til rette for en spennende kamp mot Celtic. Et verre tidspunkt kan man neppe ha valgt å sparke en trener.

RBK har vært preget av skader i store deler av sesongen, har Koteng ingen forståelse for slikt? Tidligere i sommer husker vi alle hvordan han påla Kåre Ingebrigtsen munnkurv når det ble snakk om verdisyn. Dette i en tid hvor man tilstreber åpenhet i de fleste fora. Slike pålegg gir ingen lykkefølelse og får ikke mennesker til å sprudle. Og hva får vi så, en ferdig sparket trener fra Nederland!

Hva RBK trenger er ikke en impulsiv ubehøvlet bulldoser som er vant med å behandle pengesekker, men en leder som viser tålmodighet og har lengre perspektiver i tankegangen. Jeg vil med dette oppfordre medlemmene i RBK å stemme for en ny styreformann ved neste årsmøte.

