Debatten om alkoholservering sporer av og blir til spørsmål om overskjenking og fyll

Saken oppdateres.

I den siste tiden har Crispin Glover Record Shop blitt nevnt i flere kommentarer og leserinnlegg som angår utviklingen i Midtbyen. Gjerne koblet til diskusjon om skjenkebevilling, men også i forbindelse med saker om miljøgate og nedgang i handel. Jeg ønsker å nyansere debatten som angår Crispin Glover Record Shop og hvorfor skjenkebevilling er aktuelt for butikken.

Denne uka skriver Jens Otto Hoff et innlegg i Adressa hvor han mener alkohol ikke kan redde handelen i Midtbyen. Dette er jeg helt enig i. Årsakene til nedgangen i handel er nok mange og sammensatte. Imidlertid må man i en helt annen grad legge til rette for bil og parkering i sentrum enn hva tilfellet er i dag.

Les også: Ekspressfart for alle som vil servere øl i Innherredsveien

Dagens situasjon med to store områder med kjøpesentre i utkanten av byen, hvor det er gratis parkering, konkurrerer butikker i Midtbyen på helt andre vilkår. Dette er ikke et nytt fenomen. Så tidlig som på 80-tallet kunne man se denne trenden i USA. I de neste tiår oppsto det rene spøkelsesbysentrum, som en følge av dette.

Crispin Glover Records startet som et uavhengig plateselskap i 2005. Tanken bak har vært å gi ut musikk på vinyl, de siste årene i en tid hvor strømming av musikk er regjerende. Crispin Glover Records har også ønsket å vektlegge lokale artister spredt over flere ulike sjangre, gjerne til et internasjonalt marked.

Les også: Fyller hyllene med vinyl

Dette er en bransje hvor man driver med små marginer. Porto-satsene i Norge er blant de høyeste i verden, hvor Posten har ekstra gebyr for brevpost over 25 cm. For eksempel koster det 185 kronerå sende en enkelt LP til USA. Å leve utelukkende av å eksportere LP-er fra Norge er derfor sjanseløst i et internasjonalt marked. Derfor er den lokale tilknytningen så viktig for uavhengige plateselskap. En naturlig utvikling i ideen om Crispin Glover Records ble derfor å åpne butikk.

Crispin Glover Record Shop åpnet i oktober 2017 i Olavshallen med et ønske om å være noe mer enn en ren platebutikk. I tillegg til å være en møteplass for musikkinteresserte, vil vi også tilby ukentlige konserter. Derfor har vi bygd scene i butikklokalet. Dette dekker også noe av behovet for scener i denne størrelsen i Trondheim.

Hvorfor skjenkebevilling? Jeg opplever at debatten omkring alkoholservering fort sporer av og fører ofte til et spørsmål om overskjenking og fyll. Dette er langt fra vår intensjon med alkoholservering. Jeg har vært på utallige platebutikker rundt om i verden som tilbyr enkel alkoholservering. Det fungerer helt uproblematisk.

LES ARTIKKELEN: Sengemakeriet i Midtbyen har økt salget kraftig og utvider lokalene

Det er snakk om å kunne prate med kjente, bl.a. om plater eller være på en konsert mens du nyter en forfriskning. Et glass øl, vin eller mineralvann fra lokale produsenter. Hvorfor skal ikke dette kunne fungere i Trondheim?

Modellen med å drive kombinert platebutikk og plateselskap er altså ikke ny. Backbeat i Tromsø og Apollon i Bergen er nettopp slike plateselskap som også driver butikk. De arrangerer jevnlige konserter med både lokale og internasjonale artister.

Det som er felles for disse to butikkene er at de har alkoholbevilling og satser på utgivelser av lokale artister. Akkurat som oss. De har blitt institusjoner i det lokale musikkmiljøet, i hver sin by.

Opptatt av debatt? Les også: Gir legestudent aleneansvar for 70 gamle og syke - sier nei til tilbud om å leie sykepleiere

Jeg har vanskelig for å forstå hvorfor Crispin Glover Record Shop må operere på andre premisser enn lignende platebutikker i Norge.

Et nei til skjenkebevilling er en utdatert måte å tenke på, som Thomas Ryjord skrev allerede i november i fjor.

Hør våre kommentatorer og gjest Per Olav Hopsø snakke om nytt Trøndelag, nytt Arbeiderparti og sommerferie

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Ønsker du å motta aktuelle meninger i innboksen? Abonner på nyhetsbrevet mitt og få ukentlig innblikk i hva jeg mener er viktige debatter og interessante meninger, både i Adresseavisen og hos andre. -Tone Sofie Aglen, politisk redaktør i Adresseavisen.

Hør vår debatt-podkast: - Man må kunne tåle karikaturer av profeten