Tre politipatruljer dukket opp i Grilstadfjæra en fredelig lørdagskveld

Er Grilstadfjæra Trondheims svar på Sørenga i Oslo?

Diskusjonen om bruk av friområdet i Grilstadfjæra minner om diskusjonen som gikk for snart 50 år siden ved innføring av Strandloven. Denne loven sikret allmennheten tilgang til sjøen overalt, til forbitrelse for rikfolk med hus og hytter med strandrett.

Bading og hopping

Bildet beboerne i Havseilerveien tegner av situasjonen på friarealet kan ikke stå uimotsagt.

Selv var jeg der en lørdag i mai fra 17 til 20 med barn og barnebarn. Vi la oss like ved sandvolleybanen, hvor en del ungdommer spilte sandvolleyball og fin musikk.

Det var også mange andre der, stort sett unger og ungdommer, men også noen på min alder. Det var veldig koselig med bading og hopping, både fra brygga og kaianlegget.

Underlig politioppbud

Det underlige var oppbudet av politi. Det var én patrulje på friarealet (veldig hyggelige de også) som kunne fortelle at de var der etter klaging fra beboere.

I tillegg var det en annen patrulje på beboersiden av kanalen.

Like før vi dro hjem kom det en tredje patrulje.

Nektet badende å hoppe

Det var verken alkohol eller bråk og det var tydelig at politiet ikke var bekvem med misbruket av politiressurser. Det eneste ulovlige jeg så denne kvelden, var selvtekt fra beboere som nektet badende å hoppe fra bryggerekke og båtplasser på «deres» side av kanalen. Var ikke beboerne klar over at det var friareal der, da de kjøpte bolig? Er planen å omregulere området?

Fyll og bråk er forbudt overalt, og det er flott at politiet slår ned på det. Men tre forskjellige politipatruljer en fredelig lørdagskveld i Grilstadfjæra?

Jeg hadde ønsket at kommunen kunne ha stanset båttrafikk under gangbrua for å hindre eventuelle ulykker. Da ville likheten med Sørenga blitt enda tydeligere.

