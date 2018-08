- Det var naivt av Per å ta med telefonen

Jeg sjekket mobilen til kjæresten...angret i sekundet mobilen låste seg opp

I det koden er tastet inn, er tilliten til kjæresten, samboeren eller forloveden brutt.

Jeg har vært der selv en gang, vært så usikker på meg selv at jeg tok steget og sjekket telefonen. Forberedt meg på det verste, men fant ingenting.

Kjenner du deg igjen? I det vi låste oss inn, brøt vi tilliten.

Hva om vi fant noe?

Hva hadde skjedd om vi hadde funnet noe? Skulle vi ha konfrontert kjæresten med det vi hadde mistenkt? Eller gått rundt og båret på noe han hadde gjort, noe du ikke følte deg bekvem med, men ikke kunne si noe om .

Jeg kan med hånden på hjertet si at jeg har gjort dette selv, og vet om flere som kjenner seg igjen i dette. Denne usikkerheten handler om oss selv, og det blir ikke noe bedre av å forberede seg på det verste, man får det ikke noe bedre med seg selv.

Det som skal til, er å jobbe med seg selv og sine tanker.

Skjuler datingapper

Noen ganger har det ikke kun med egen usikkerhet og egne tanker å gjøre. Enkelte ganger har det også noe å gjøre med hva som gjør oss mistenksomme.

Man hører stadig at folk sletter samtaler, endrer navn og skjuler datingapper i et forhold.

Noen ganger stemmer mistankene, men ofte må man gå inn i seg selv og stille seg spørsmål om tilliten til den man er sammen med.

Må han flørte med andre?

Kommunikasjon spiller også en stor rolle. Sett deg ned og prat med partneren din om hva du føler. Spør om det er nødvendig å like mange andre jenters bilder på Instagram, hvis det er det du føler på. Trenger han å snakke flørtete med andre, om det virkelig er deg han bryr seg om? Det er mange ulike ting som gjør at man føler seg usikker.

Den eldre generasjonen sliter nok litt med å forstå hvordan det er å vokse opp og være i et forhold når sosiale medier spiller en så stor rolle som det gjør i dag. Det er ikke lett, og jeg skulle enkelte ganger ønske at ting var som før. For om man er usikker på seg selv, er det lett å la det gå utover forholdet.

Jeg har vært der selv; du sammenligner deg med andre jenter og føler at du aldri er god og pen nok.

Kjenner du deg igjen?

