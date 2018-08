Jeg gir opp å få hjelp til å fjerne denne sykkelen. Kan noen komme og stjele den?

Over 5000 deltakere for første gang på fem år: – Vi hører kun positive ord om arrangementet

Saken oppdateres.

I midten av juni ble denne sykkelen festet med hengelås til en av kommunens gatelys utenfor butikken min i Thomas Angells gate. Den sto der, eller mer riktig lå der, fortsatt da jeg kom hjem fra ferie for en liten uke siden, og der kommer den sikkert til å være til evig tid.

Mandag morgen tok jeg kontakt med politiet som ba meg ringe Falck. På gule sider fant jeg både e-post og telefon til Falck Trondheim. Tenkte jeg skulle ringe først og fikk to valgalternativer. Etter 15 minutters venting la jeg på og ringte på nytt, men denne gangen trykte jeg på det andre valgalternativer som var redning.

Hadde litt dårlig samvittighet, men sykkelen var jo også en form for redning og biler har jo problemer sommer som vinter, så her er det sikkert folk på jobb som kan hjelpe meg, tenkte jeg. Også denne gangen ventet jeg i 15 minutter før jeg la på.

Mail i retur

Neste mulighet var å sende en mail til mailadressen som var oppgitt. Den kom i retur med en gang, med beskjed om at mailadressen hadde permanent feil.

Jeg fant en ny mailadresse til Falck/Securmark og sendte mail dit, hvor jeg forklarte situasjonen. Det gikk kort tid før jeg fikk svar; Takk for din henvendelse, du har fått saksnummer og vil bli kontaktet av en saksbehandler.

En stund senere fikk jeg mail fra saksbehandleren med spørsmål om jeg kunne lese av rammenummeret til sykkelen, slik at de kunne finne frem til eieren. Sykkelen ble endevendt, men noe rammenummer fant jeg ikke.

Tilbake til start

Ny mail tilbake, hvor finner jeg rammenummeret? Svaret fra saksbehandleren var at rammenummeret er plassert forskjellig fra sykkel til sykkel. Et tips kan være å sjekke under kranken (under mellom pedalene). Om ikke kan du høre med Falck Trondheim Avd. Sluppen på 987 02 222 om de kan ta imot sykkelen.

Jeg var tilbake til start. Det var det samme nummeret jeg hadde ringt tidligere på dagen og ikke fått svar, men en bedrift som Falck må jo ha flere enn telefonsvareren på jobb. Der tok jeg feil. Atter nye 12 minutter før jeg la på.

Neste forsøk var Trondheim bydrift, kanskje de kunne hjelpe meg. Her fikk jeg kontakt og endelig så det ut til at jeg hadde kommet til riktig adresse med henvendelsen min. Den blide stemmen fortalte at det var de som hadde ansvar, og hun skulle gi beskjed slik at sykkelen ble hentet.

Hindrer kunder

Nå har jeg ventet tirsdag, onsdag, torsdag og i dag fredag lå sykkelen på samme plass. Jeg gjorde som vanlig å satte den opp, men det går ikke lang tid før den faller ned og blir liggende. Den er til hinder for kunder til butikken min som kommer med barnevogn eller rullestol.

Jeg oppdaget mens jeg skrev dette innlegget at Trondheim bydrift akkurat har vært her og vannet blomstene som henger på samme stolpe, og vannet renner ned på sykkelen som ligger under.

Jeg gir opp. Jeg har brukt mange timer på å få hjelp til å fjerne sykkelen.

Er det noen som kjenner noen som har erfaring med å stjele sykler, så be dem ta med en stor tang.

Ingen vil bry seg om du stjeler denne sykkelen, så vær så god – og jeg vil bli kjempeglad.

