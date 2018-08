Jeg klarer ikke å finne en shorts som dekker hele rumpa. Hvorfor må jeg gå til herreavdelingen?

Saken oppdateres.

Må jeg vise så mye hud? Denne sommeren har vært litt varmere enn det vanlige. Flere steder i landet har satt nye varmerekorder. I forrige uke slettet Trondheim varmerekorden fra 1901 med en middeltemperatur på 27,1 grader. Med en slik sommer er det naturlig at den lange dongeribuksen, som dekker det meste av beina, må av og byttes ut med noe litt lettere i varmen.

Jeg skulle gjerne ha byttet ut den lange buksen med en shorts, men det har seg slik at jeg ikke klarer å finne en shorts som dekker nedre del av rumpa. Enkelte av de jeg har prøvd har vært så korte at de nesten kan betegnes mer som undertøy enn en shorts. Er det så mye å be om en shorts som dekker hele rumpa? Flere ganger har jeg fått tips om å handle på herreavdelingen for å finne en shorts som er lengre, men beklageligvis er de ikke helt i min passform selv om lengden på dem er helt utmerket.

Likevel er det rart at jeg må gå til herreavdelingen for å finne en shorts jeg er komfortabel med. Jeg nekter å tro at alle kvinner vil ha en shorts som viser halve rumpa. Så hvorfor ikke bare produsere shorts som er komfortable til kvinner også? Klesprodusentene greide å lage herreshorts.

Det er ikke bare shorts som er problemet om sommeren. Like ille er det å finne badetøy. Jeg er veldig glad for at 60-tallets badedrakter har blitt populært igjen, ellers hadde dette blitt en sesong uten mye bading. For butikkene bugner av bikinitruser som har morsomme snitt som holdes oppe av tynne tråder, eller har sykt høy skjæring. Det er faktisk enklere å finne en stringtruse enn en truse som dekker hele rumpa. Når det kommer til badetøy er det også enklere for menn. De kan bare ta på seg en badeshorts som dekker det den skal. Ikke trenger de å tenke på om bikinilinjen er barbert etter størrelsen på bikinitrusen heller.

Hvorfor er det slik at kvinner på sommeren må vise så mye hud? Jeg skylder på motebransjen og reklamebransjens jag etter at kvinner skal fremstilles sexy, noe som tydeligvis betyr uten mye klær.

Jeg vet at dette snart er slutten på sommersesongen, men med dette klimaet kan det hende den den blir litt lengre og det kommer alltids en ny sommer.

En skal selv få velge hva en vil gå i, men jeg ønsker meg muligheten til å velge. Så jeg skal fortsette jakten på en shorts som passer, er behagelig og som jeg føler meg komfortabel med å gå i. Jeg takker for at 60-tallets badedrakter har kommet på moten igjen. Likevel ønsker jeg meg en motebransje som forstår at det også er sexy med shorts og bikinier som dekker det de skal.

