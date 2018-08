Jeg startet skoleåret 17 dager etter fødsel, fikk 4 i matte, 5 i bokmål og 6 i alle andre fag, men får likevel ikke bli lærer

Misset i kvalifiseringen: EM over for Tonje Angelsen

Kristin (22) nådde en ny milepæl: – Det har gått over all forventning

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) deltok offisielt under Irans ambassades feiring av den islamske revolusjonen

Saken oppdateres.

Regjeringen kaller det lærerløft, men hva er egentlig det? Jo, om du vil bli lærer må du ha minimum 35 skolepoeng (3,5 i snitt), 4 i matte og 3 i norsk. Utdanningen har også blitt forlenget med ett år (master).

Misforstå meg rett: Det er supert med et lærerløft! Hadde det bare fungert.

I 2013 fikk jeg karakteren 3 i matte. I år fikk jeg 4. Både i standpunkt og på eksamen. Mellom disse to karakterene har jeg tatt fagbrev som barne- og ungdomsarbeider og fått «bestått meget godt». Jeg har jobbet med elever som har spesielle tilretteleggingsbehov, blitt mamma, jobbet som lærervikar, og jeg har fullført studiekompetansen. Jeg startet skoleåret 17 dager etter fødsel, og fullførte året med 4 i matte, 5 i bokmål og 6 i resterende fag (her inngår blant annet skriftlig nynorsk og muntlig).

Likevel er jeg ikke god nok til å komme inn på grunnskolelærer utdanning for 1.–7. trinn. Hvorfor? Jo, fordi jeg i 2013 fikk 3 i matte.

Les også Adresseavisens mening: Regjeringen må droppe kravet om firer i matte

Det er flere ting som plager meg med dette. Der iblant at om du snur på situasjonen og tenker at jeg hadde fått 6'er i 2013 og 2'er i år, så hadde jeg likevel kommet inn på grunnskolelærerutdanningen fordi mattesnittet mitt hadde vært 4. Da hadde jeg blitt lærer, selv om min nåværende mattekompetanse hadde ligget på 2'er nivået. Det er skremmende.

Skremmende er det også at poenggrensen for å komme inn på grunnskolelærer er 35 skolepoeng, altså 3,5 i karaktersnitt.

Hvorfor går ikke lærerløftet heller ut på å heve hele poenggrensen, ikke bare å heve ett fag? Når du har 3 i snitt (30 skolepoeng), ligger du midt på treet. Burde ikke lærere, som skal lære bort sin kunnskap, ligge et godt stykke over middels?

Opptatt av debatt? Les også: Da kompisen min ble stoppet av vaktene, kom Roar Strand bort

Så kjære politikere. Kjære, fremtidige arbeidsgiver.

Glem at jeg har jobbet som lærervikar og at jeg gjennom det har undervist i alle fag fra 1. til 7. klasse.

Glem at jeg har bakgrunnskunnskap fra lærlingtiden, fagbrevet og etter flere års praksis. Glem at jeg elsker denne jobben og at jeg brenner for at elevene skal komme på skole for å få en lærerik og positiv hverdag.

Glem at norsk (som blir brukt i ALLE fag) er mitt sterkeste fag, at jeg har deltatt på foreldresamtaler og samarbeidsmøter mellom forskjellige instanser; jeg har 3,66667 i mattesnitt og er derfor ikke regnet som god nok til å bli lærer.

Mer debatt: Jeg klarer ikke å finne en shorts som dekker hele rumpa. Hvorfor må jeg gå til herreavdelingen?

Så i mellomtiden, kjære leser: Mens vi venter på at politikerne finner ut av dette tullet, så fortsetter jeg å undervise barna dine, niesene og nevøene dine, barnebarna dine og dine venners barn – helt ufaglært. Helt uten kursing og opplæring i undervisning og pedagogikk, og helt uten kvalitetssikring.

For det er jeg god nok til. Men jeg er ikke god nok til å få opplæring i det jeg allerede gjør. Om noen år er det spådd lærerkrise, da vil det være flere som meg i skolen. Lærere vil bli byttet ut med ufaglærte lærervikarer.

Det kaller jeg omvendt lærerløft!

Hør våre kommentatorer og gjest Per Olav Hopsø snakke om nytt Trøndelag, nytt Arbeiderparti og sommerferie

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Ønsker du å motta aktuelle meninger i innboksen? Abonner på nyhetsbrevet mitt og få ukentlig innblikk i hva jeg mener er viktige debatter og interessante meninger, både i Adresseavisen og hos andre. -Tone Sofie Aglen, politisk redaktør i Adresseavisen.

Hør vår debatt-podkast: - Man må kunne tåle karikaturer av profeten