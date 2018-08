(maksimalt 2800 tegn inkludert mellomrom, men korte innlegg har større sjanse for å bli publisert):

Saken oppdateres.

Dette innlegget skal handle om en krenkende kroppskommentar sagt i full offentlighet. Dette er ikke greit!

Ei venninne av meg satt og ventet på bussen hjem fra byen her en kveld.

Mannen – eller denne såkalte gutten – var på vei inn i bussen selv, da han snudde seg KUN for å si:

«Kommer kroppen din fra Burger King?!?»

Dette er ikke greit!

Sterk jente

Min venninne er en sterk person, så det tok ikke lang tid for henne å børste av seg dette, men vi var begge sinnssykt sjokkert over at noen kunne si noe sånt.

Venninna mi er forresten ei veldig vakker jente, som ikke er større enn en normal person

Vi diskuterte litt rundt dette: Tenk om dette hadde vært en person som hadde vært på kanten til å knekke sammen. Dette kunne vært den siste dråpen for en veldig sårbar person.

Måtte lufte ut

Hva tenker dere om dette?

Jeg måtte bare lufte tankene mine og si det klart og tydelig:

Dette er ikke greit!

