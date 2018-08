Forventet over 1000 biler - det satte regnet en stopper for

Saken oppdateres.

Vi har fått et nytt parti i Norge – Krenketpartiet. Tidligere Senterpartiet.

Lista over krenkelser Sp har tatt på seg på vegne av det norske folk, blir stadig lengre mens media mesker seg i overskrifter som «tar kaka» og «ulvemotstandere glefser».

En liten oppsummering:

1 – Krenket av kartong: Det er ikke lenge siden jul, selv om neste jul er nærmere enn den forrige. Vi minnes alle som ble så utrolig krenket av at melkekartongene til Tines H-melk hadde en fjelltopp som minnet om ulv. Slike fjelltopper faller visse tungt for brystet og det ble slått stort opp med krigstyper, C-kjendiser ble dratt inn i prosessen og fortalte hvor krenket de var, mens rovdyrvernere lå over laptopene sine og lo sammen med resten av Norge.

2 – Krenket av klær: Var det ikke under «God Morgen, Norge» hos TV2 det ble sett en programleder tidlig en morgen som måtte stå til rette for et krenkende valg av klær? Joooda, det var i mai i år, og programlederne fikk beskjed om å skjerpe inn kleskoden etter klagene.

Eller klagen, rettere sagt, da klagestormen kom fra en kvinne i Trysil som ble skremt av å se en ulv på T-skjorta til programlederen. Uæh! Og vi må ikke glemme stormen rundt Stormberg!

3 – Krenket av kos: Det var i juni at klima- og miljøminister Ola Elvestuen var ute i felten og fikk se hvordan ulvevalpene ble sjekka. Han fikk holde en av valpene og det ble lagt ut video av denne krenkende hendelsen, som igjen utløste krenketgenet hos en av Kp (jeg mener Sp) sine representanter.

Mulig de nå har hatt et internt krenkekurs i partiet, da dette var langt mer gjennomført enn da noen ble krenket av klær. Døde sauer ble navngitt og framvist på video, en video som er et perfekt eksempel på hvorfor vernere maser om at sauer bør gjetes og ikke slippes løs på lykke og fromme – men det vil man som kjent ikke snakke om i de kretsene, for det er ubehagelig å måtte gjøre sin jobb mens man jobber et annet sted.

4 – Krenket av kake: Sist på krenkelsesbarometeret lyser altså bryllupskaka til Elvestuen, fra et privat arrangement som pressen var invitert til siden Elvestuen jo er minister. Her skal det ikke gratuleres med bryllup, nei.

Her henger man seg heller opp i den store krenkelsen som to ulver på bryllupskaka utsetter landet for.

Hele landet, sier Sp’s representant, som faktisk tror hun snakker for hele landet. Mens hun samtidig understreker hvor mange sauer som har dødd fordi de ikke ble gjette og passet på i områder alle vet at det kommer streifulver og forsyner seg, fordi hun tilhører et parti som hjalp til med å fjerne sperren – ulveflokkene – sist vinter, bravvooooo!

De skal ha det, de krenkede, de holder seg til K’en når det krenkes. Kartong, klær, kos og kake. Hva blir det neste?

Ser for øvrig fram til når en i Krenketpartiet gifter seg, og setter et par sauer på toppen av kaka, men det har kanskje ikke samme tyngde, det budskapet?

Heia Elvestuen og gratulerer med vel overstått bryllup – og en nydelig bryllupskake!

