Sant nok, det er ikke alltid like gøy å høre nyinnflyttede ungfoler synge for full hals klokka fire på natta, men...

Saken oppdateres.

Et av de sikreste tegnene på at høsten er i emning er at man kan se nye studenter flytte inn i sine nye hjem. Kanskje legger man merke til de unge innflytterne når man ser romkamerater bære sofaer gjennom byen, eller der foreldre og barna deres strever med å løfte altfor store møbler inn i ellers trange hybler. Hvert år er det om lag 10 000 studenter som flytter til Trondheim. Det setter selvsagt preg på byen.

Mange anser innflyttingen og konsentrasjonen av studenter i bydeler, som eksempelvis Bakklandet og Møllenberg, som et utelukkende slitasje- og bråkproblem. I disse immatrikuleringstider er det ikke uvanlig at det kommer både veloverveide meninger og harmdirrende innlegg om det som kretser rundt trondheimsstudentene og fadderuka. Det er i og for seg legitimt å peke på utfordringer i forbindelse med innflyttingen av et stort antall unge mennesker til byen, men det er også verdt å spørre seg: Hvordan hadde Trondheim vært uten den store innflyttingen av studenter? Det kan tenkes at utleieprisene på leiligheter ville ha vært lavere. Noen vil kanskje hevde at det ville ha vært mindre fyll og fanteri i gatene også. Men Trondheim ville neppe ha vært den samme spennende, fargerike og innovative byen uten studentinnflyttingen.

Kanskje kommer dette tydeligst til syne i form av frivilligheten og alt det muntre ståhei det bringer med når studentfestivaler som ISFiT og UKA arrangeres. Det er heller ikke sikkert at Trøndelag ville hatt det samme teknologiske fortrinnet eller ambisjonen om å være ledende innenfor forskning, akvakultur og teknologi, uten et betydelig innslag av nysgjerrige og unge innflyttere.

De som kommer fra små bygdesamfunn, vet spesielt godt hvor stor forskjell et nytt individ kan utgjøre for et felleskap. Derfor kan en prøve å forestille seg en hypotetisk situasjon hvor studenter i hopetall forlater regionhovedstaden Trondheim, som følge av bedre tilbud og andre muligheter andre steder i verden. Det hadde uten tvil vært en krise for det trønderske næringslivet dersom 36000 studenter hadde forsvunnet over natten. At behovet for utdannede mennesker er stort i hele verden, er ingen hemmelighet. Derfor bør heller ikke studentene i byen bli tatt for gitt. Trondheim er på det viset heldig som får være hjemmet til så mange nye og annerledestenkende individer hver høst. For på våren forlater nemlig mange av de skarpeste hodene byen etter endt utdanning. Med andre ord: Befolkningsstrømmen i Trondheim går begge veier. Dette viser også at Trondheim er tjent å snakke om de ulike sidene ved migrasjon.

For neste vinter kommer den internasjonale studentfestivalen i Trondheim (ISFiT) til å sette dette store og sammensatte temaet på dagsorden. Hvor og hvorfor folk velger å bosette seg fra et sted til et annet er tidløse og åpne spørsmål som har mye å si for de samfunnene som mottar innflyttere, og for de som mister dem.

Forhåpentligvis setter dette immatrikuleringen og innflyttingen av studenter i et større perspektiv for det felleskapet vi trondheimere deler. Sant nok, det er ikke alltids like gøy å høre en gjeng med nyinnflyttede ungfoler i naboetasjen synge «take on me» for full hals før klokken har slått fire på natta. Men de fleste av oss kan si oss enige i at det ikke er rimelig å forvente at studenter skal oppføre seg som pensjonister på 70 år heller. Det er kanskje prisen man betaler for å bo i landets mest studentvennlige og særegne by? For Trondheims ry er tross alt som studenterby.

