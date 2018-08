(maksimalt 2800 tegn inkludert mellomrom, men korte innlegg har større sjanse for å bli publisert):

(maksimalt 2800 tegn inkludert mellomrom, men korte innlegg har større sjanse for å bli publisert):

Her er den første helt skjermfrie spillkonsollen

Sjåfør kjørt til sykehus etter at vogntog veltet på E6

«To helt avgjørende kamper for RBK-sjefen»

Bilvrak i hagen blir ofte sett på som søppel. For Bente og Pål er det blitt en uvanlig suksess

Kleskjede legger ned to butikker i Midtbyen

Karbohydrater har vært et «skjellsord» i årevis. Nå viser ny studie at det ikke er så farlig likevel

Politikere med tre krav for å berge Trondheim Spektrum

Økonomisk krise i entreprenørfirma: Forsinker anleggsarbeid over hele Trondheim - se oversikt

Jeg har en sønn med et usynlig handikap, og skriver fordi de som ikke vet, heller aldri vil forstå

Vi er et eldre ektepar som fant ut vi skulle flytte. Fire måneder etter huskjøpet fikk vi det første sjokket

Studenter, som allerede lever under fattigdomsgrensa, må bruke 2000 kr av egen lomme for å få praksis

Urimelig å forvente at studenter skal oppføre seg som pensjonister

14 dager med fest og fyll gjør fadderukene til et mareritt som fører til flere ensomme studenter

Gården står som et fremmed miljøelement

Stakkars lille Bakklandet. Dette er en av grunnene til at jeg misliker idretten så sterkt

Økonomisk krise i entreprenørfirma: Forsinker anleggsarbeid over hele Trondheim - se oversikt

Saken oppdateres.

Toppidrettsveka ble avsluttet med rulleskirenn i Trondheim sist lørdag.

Stakkars lille Bakklandet. Asfaltert oppå brusteinen.

Til og med fortauskantene hadde de asfaltert skrå i svingene.

Opptatt av debatt? Les også: Meningsløst at noen fremdeles vurderer å bevare denne uinteressante fasaden

Misliker idretten

Dette er en av grunnene til at jeg misliker idretten så sterkt. Den tar seg til rette, det går ut over andre folk, det går ut over klima og forbruk.

Kan ikke tenke meg at de bruker fiberduken om igjen. Helt sikker på at ingen har laga klimaregnskap for denne galskapen.

Idretten miljøbevisst? Aldri i verden!

Mer debatt: 14 dager med alkohol, fest og fyll gjør fadderukene til et mareritt som fører til flere ensomme studenter

Blir så lei

Hvem betaler dette, spurte jeg sånn litt ut i lufta. Sponsorene, sa de. Og kommunen stiller med sitt, fylket gir dem husrom.

De der sponsorene, hvem betaler dem?

Folket må underholdes sånn at det ikke tenker for mye, det er det idretten brukes til.

Blir så lei av at alt bare skal være underholdning. Og hensynsløst forbruk, klimalikegyldighet, sløseri.

Hør våre kommentatorer og gjest Mari Holm Lønseth snakke om Sandberg-exit, nye meningsmålinger og mer bråk om Spektrum og i Finnmark

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Ønsker du å motta aktuelle meninger i innboksen? Abonner på nyhetsbrevet mitt og få ukentlig innblikk i hva jeg mener er viktige debatter og interessante meninger, både i Adresseavisen og hos andre. -Tone Sofie Aglen, politisk redaktør i Adresseavisen.

Hør vår debatt-podkast: - Man må kunne tåle karikaturer av profeten