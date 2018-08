Nei, nå har jeg fått nok. Du bommer alltid, og da mener jeg ALLTID

(maksimalt 2800 tegn inkludert mellomrom, men korte innlegg har større sjanse for å bli publisert):

Nei, nå har jeg fått nok! Men hjelper det å bry seg om det? Damer har jo, sikkert siden tidenes morgen, klaget på det samme. Og har det hjulpet? Nei. Tydeligvis ikke.

De gjør det igjen og igjen. For noe griseri. Fysj, fysj. Men nå har jeg fått nok. Nå må dette få en stopp. Bare slutt med det. Bare slutt.

Det må da søren meg være mulig å treffe blink. Og hvis du bommer, så går det an å vaske etter seg. Du tenker kanskje at du ikke hæler det. At fysj. Det får vaskedama ta.

For lat til å løfte opp ringen

Men seriøst. Hvorfor skal andre ta ditt griseri? Bare fordi du er for lat til å sette deg. Eller å løfte opp ringen. Så andre slipper å sitte på ditt griseri. Eller i verste fall må en annen tørke opp etter deg. Det er fysj det. Det er heslig det. Det synes jeg.

Så du mann, som tror du er verdensmester i å treffe blink med slangen og aldri bommer. Skal jeg si deg en hemmelighet? Du bommer alltid! Og da mener jeg ALLTID.

Du er ingen verdensmester. Og av og til ser det ut som om det har vært brann der inne. Overalt ligger det.

Ikke gå forbi vasken

Vær så snill. Tenk på dem som kommer etter deg. En dråpe er heslig nok. Så enten skjerp deg. Eller la vannslangen bli igjen hjemme. Og bruk den kun der. Eller hvis du bor sammen med noen. Så setter du en knute på den. Du er nemlig ikke skikket til å bruke den.

Og til slutt, selv om du bruker pissoaret og ikke rører: Ikke gå forbi vasken uten å vaske hendene dine. Gjør du ikke det er du en gris og kan flytte sammen med grisene. Tenk på dem du møter. Litt heslig å tørke deg på deres hender. Eller vet du ikke hva bakterier er? Det spruter alltid litt på hendene dine.

Oi, det var godt å få sagt det. Dette har jeg tenkt på lenge. Og skulle du ta meg i å gjøre det samme, så gi meg juling. For fysj. For noe griseri. Takk for meg.

