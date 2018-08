I over 40 år syklet jeg og kona fra Byåsen til jobb i sentrum. Aldri opplevde vi å bli skjelt ut, eller vist fingeren til av bilister

(maksimalt 2800 tegn inkludert mellomrom, men korte innlegg har større sjanse for å bli publisert):

Mange hindre i veien for handelsavtale mellom USA og Mexico

Jeg viser til Harry Tillers trafikkopplevelser i kommentaren «Sommeren jeg fylte strøm» i Adresseavisen 24. august. Undertegnede har passert de 80. Inntil for få år siden bodde jeg på Byåsen.

I over 40 år syklet både jeg og kona til og fra jobb nede i byen, vekselvis Bøchmanns vei og Byåsveien. I tillegg drog vi om sommeren på lange sykkelturer både i inn- og utland.

Det merkelige er at ingen av oss gjennom alle disse årene, aldri opplevde og bli skjelt ut eller bli vist fingeren av bilister. Kan forklaringen ligge i din måte å ferdes på sykkel? Personlig har jeg ikke noe mot elbiler. Men tror du virkelig at elbilen er svaret på forurensningsproblemene?

For kort tid siden leste jeg i «Der Spiegel» at det selges flere elbiler i lille Norge enn i Tyskland, for ikke snakke om de øvrige landene i Europa hvor interessen er null. I Danmark ble det i fjor solgt 300!

Hvis Tyskland skulle få samme elbilpark som Norge må både brunkullgruber og atomkraftverk reaktiveres ifølge samme tidsskrift. I USA er det ingen interesse for elbiler i bruktmarkedet, det kan kanskje si noe om fremtiden. Fossilt drivstoff hører vel ikke fremtiden til, men den ligger dessverre langt frem.

I India og Kina kommer det flere biler på veiene hver måned enn den totale bilparken i Norge.

Men for all del Harry Tiller, bruk sykkelen din flittig, men husk å være blid i trafikken og overhold reglene. Så risikerer du ikke tilrop eller truende langfingre mot deg. Vi slapp det.

Den samme erfaring har våre barn og barnebarn gjort seg.

