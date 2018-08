Du skal ikke ha dårlig samvittighet for ikke å smile eller si hei til meg

(maksimalt 2800 tegn inkludert mellomrom, men korte innlegg har større sjanse for å bli publisert):

Lørdag 25. august har Inga Skogvold Rygg et debattinnlegg under tittelen «Ka æ e klar tå? Æ e klar tå å selge Sorgenfri og møt allj nedlatende blikkan». Hun skriver at vi Sorgenfri-selgere «blir ignorert, sett ned på, kalt stygge ting».

Mitt navn er Daniel Snekkerhaugen. Jeg er Sorgenfri-selger, og denne fremstillingen er fullstendig fremmed for hva jeg opplever på jobb.

Jeg har til dags dato ikke opplevd at noen har sagt stygge ting til meg på jobb. Jeg kunne nevnt endeløse eksempel som jeg vil hevde representerer det stikk motsatte. Alt fra tommelen opp, via «stå på», til at en person klapper meg på skulderen. Og når jeg ser opp, så viser det seg å være en viss Brattbakk som smiler tilbake. Det har ikke manglet på personer som har stoppet opp og lurt på om det går bra med meg, og gitt de beste lykkønskninger.

Gjennom min tid som Sorgenfri-selger har folk kommet bort til meg med alt fra brus, kaffe, is, boller, baguetter og endog Flaxlodd. For ikke å glemme tips. Det forteller at mange folk bryr seg, og det passer svært dårlig med inntrykket som blir gitt i dette debattinnlegget. Og det gjelder ikke bare forbrukere på kjøpesenter, men også ansatte, ledere og vektere.

Dette ble dokumentert på jobb samme dag som innlegget ble publisert. Det var ikke noe stygt rettet mot meg, da den lille jenta på sin rosa sparkesykkel ville fortelle om at hun hadde fått den fra tanta si. Eller da hun ville si «ha det, Daniel» og vinket til meg, da hun gikk/sparket nedover Søndre med foreldrene sine. Det var heller ingenting stygt sagt av vedkommende som tipset meg og sa «stå på».

Grunner til å være mutt

Rygg gjør et poeng av at det finnes dem som ikke smiler og sier hei til oss Sorgenfri-selgere. Da kan jeg opplyse om at jeg registrer dem som ikke smiler og sier hei, men når de går videre forbi andre personer, så smiler de heller ikke eller sier hei til disse.

Man skulle kanskje ønske at samfunnet var mer i tråd med hva som står på en plate til min mor, «en ukjent er en venn du enda ikke har møtt», men slik er ikke samfunnet. Og det kan være en god grunn til at det er personer som ikke smiler og muligens fremstår noe mutt.

For det kan være at personer som ikke smiler den dagen opplever problemer i privatlivet, på jobben etc. Da er det ikke akkurat sympatisk å gi dem dårlig samvittighet på toppen.

Beklagelig

Jeg finner det beklagelig at Rygg forsøker å gi dårlig samvittighet til folk som ikke smiler, sier hei eller kjøper noe blad.

Det å smile, si hei og eventuelt kjøpe et blad, bør være opp til den enkelte. Og om personer som passerer meg på jobb ikke gjør det, så vil jeg formidle et klart budskap til disse om at de ikke skal ha dårlig samvittighet.

For jeg ønsker at de som sier hei, smiler, slår av en prat og eventuelt kjøper et blad, gjør det fordi de ønsker det.

