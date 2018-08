Hvem er stor nok til å dra 40000 til Granåsen?

Når du i tillegg besøker et offentlig toalett, burde du være så pertentlig at du skulle ønske såpedispenseren var fylt med klor

Det er utrolig spennende å lese at det jobbes med store navn til Granåsen neste år. Tanker om hvem som er aktuelle til å få 40000 mennesker dit, kommer umiddelbart.

Jeg tenker det må være et enormt navn for at trege trøndere skal ta turen. Som Stein Vanebo i Trondheim Concerts sier, så er det rundt tolv artister/band som kan dra så mange publikummere.

Hjertet mitt

Hjertet mitt sier umiddelbart Metallica. Og trommisen Lars Ulrich kunne nok tenkt seg å ha Bokassa som oppvarming, for det lokale bandet fra Trondheim, som trd.by allerede har skrevet om, ville det nok vært en drøm å få varme opp for disse legendene.

Videre går tanker til gamle helter som Rolling Stones, men etter hva jeg har hørt er de ekstremt dyre. U2 spiller kun innendørs, så de blir fort uaktuelle for Granåsen. Bon Jovi tror jeg enkelt kunne trukket like mange som Bruce Springsteen – kanskje flere.

Brennaktuelle

Taylor Swift, Ed Sheeran og Coldplay har stor suksess med stadionkonserter og er brennaktuelle. Eminem har et stort navn innenfor hiphop, men var i Oslo i juni. Da er det nok liten sjanse for at han kommer tilbake på så kort tid. Det samme går for Guns N’Roses, som var i Oslo på sensommeren.

Man kan også nevne Foo Fighters som en underdog, men jeg har mine tvil om de er store nok til denne anledningen. Justin Bieber har et stort navn innenfor popsjangeren, men jeg tror ikke Trondheim Concerts retter seg mot den type artister.

Dette er mine tips, men jeg kan godt ta feil. For min egen del håper jeg Stein Vanebo og gjengen følger hjertet…

