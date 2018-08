Jeg skulle ønske at politikere og AtB-sjåfører måtte ta bussen med rullestol i en måned

Et uoppklart mysterium på 1970-tallet har gjort det lille, norske fiskeværet til et populært reisemål

For oss i Handikapforbundet er det trist lesning i Adresseavisen 28. og 29. august, om de nye metrobussene.

Ifølge AtB-direktør Harald Storrønning fremstilles det som et helt urimelig krav at de nyinnkjøpte bussene og de nybygde holdeplassene i Trondheim også skal ta hensyn til passasjerer med rullestol, barnevogn, rullator, krykker eller førerhund. Trinnfri adkomst «vil bli 10 millioner kroner dyrere,» «var ikke med i mandatet,» «22 av 58 busser er kommet så langt i produksjon at ombygging ikke er mulig,» og «heving av plattformene gir store utfordringer for de andre bussene.»

Hvorfor kommer alle disse unnskyldningene og bortforklaringene nå? Hvorfor lå ikke dette kravet inne i planene før man begynte å bygge plattformene eller bestille nye busser?

Tre nye busstyper

For Trondheims befolkning får ikke bare nye metrobusser. Vi får hele tre nye busstyper som skal trafikkere byen vår! Så nå hadde de alle forutsetninger for å gjøre arbeidet med kollektivtilbudet i byen skikkelig universelt utformet med trinnløs adkomst. Tilgjengelig for alle, på like vilkår. Ingen passasjerer skulle lenger diskrimineres!

Om de bare hadde satt det kravet på blokken før første pennestrøk i planleggingen tok til – men det gjorde de altså ikke.

I stedet må nå politikerne sitte og gjøre nye vedtak etter at alle kantsteinene er bestilt og levert og 22 busser er kommet for langt i produksjonen til å kunne ombygges.

Og igjen kan mennesker som Storrønning fremstille rullestolbrukere som en kostbar og kravstor minoritetsgruppe. Det ser ut til å være en veldig populær måte å fremstille funksjonshemmede på. Om man har gjort en feil i planlegging, utregning eller utførelse; skyv skylden over på kunden. Det er VÅR feil at det blir for dyrt, at det tar for lang tid, blir for vanskelig eller for mye jobb å legge til rette for et samfunn som ikke diskriminerer, men er tilgjengelig for alle.

Medpassasjerer glor

Det «står ikke i EØS- direktivet» og det «kreves ikke i mandatet» at funksjonshemmede skal få være som alle andre. At de skal kunne gå inn og ut av bussen som alle andre passasjerer. Men er det kravet virkelig så urimelig?

Jeg skulle ønske at alle politikere og alle AtB-sjåfører måtte ta bussen med rullestol i en måned. Kjenne på hvordan det føles å stå igjen på plattformen etter at alle andre har gått inn i bussen og vente på at sjåføren eller en tilfeldig medpassasjer skal legge ut rampen slik at du også kan få være med. Alltid sist inn, alltid sist ut. Mens dine medpassasjerer glor og synes at du bruker altfor lang tid. De har det travelt, de skal rekke jobben eller førstetimen på skolen. Det skal sikkert passasjeren i rullestolen eller med rullatoren også. Men han eller hun må gjerne være mye tidligere ute enn sine arbeidskollegaer og medelever.

Det er ikke sikkert at det er plass på bussen når den kommer. Det kan allerede stå en barnevogn, en koffert eller en sykkel på plassen som er «forbeholdt» rullestoler, selv om bussen ellers bare er halvfull.

Sjåfører i lukket rom

Eller kanskje er bussen sent ute og sjåføren så stresset at han/hun ikke har tid til å legge ut rampen? Da må man vente på neste buss og håpe at noen har tid og mulighet til å legge ut rampen der.

Og bedre blir det nok dessverre ikke når de nye bussene kommer. Der vil sjåføren sitte i et lukket rom med dør. Og på tross av Storrønnings forsikringer, er jeg helt sikker på at det kommer til å ta mye lengre tid enn 10–15 sekunder for sjåføren å komme seg ut av avlukket, bort til døren og legge ut den manuelle rampen som de nå vil fortsette med også på de nye bussene.

Jeg kan bare sette min lit til at våre folkevalgte beviser at noen har bedre vett enn AtB. Og at de setter foten ned for et busstilbud som er «godt nok for de fleste,» slik at det faktisk blir «tilgjengelig for alle.»

La byens mange eldre, barnefamilier, syke, skadde og funksjonshemmede også få merke at vi får et helt nytt busstilbud i Trondheim.

Et tilbud som ønsker ALLE passasjerer velkommen!

