Hvem står fram og tar ansvar? Ingen! Hvem står fram og ydmykt beklager? Ingen!

Spektrum under lupen. Informasjon hentet fra Adresseavisen uke 34:

Man har i liten grad vært formell på leieavtaler, sies det fra ansvarlig hold. Styret har ikke vært kjent med mangelen på skriftlige avtaler.

Da Trondheim spektrum tok opp lån på over en halv milliard til ny storhall på Nidarø, hadde de bare kortsiktige avtaler med to av de viktigste leietakerne, NTNU og Fiskerimessa.

NTNU har allerede sagt opp avtalen. Stiftelsen som arrangerer Fiskerimessa har kun ettårige avtaler og Spektrum har ennå ikke sikret avtale om fiskerimesse i 2019.

Fortsatt usikkert

Vi vet ikke om investeringskostnader har blitt belastet driften i selskapet. Ansatte har mistet jobbene sine.

Det er fortsatt usikkert hvor stort merverdiavgiftsfradrag byggeprosjektet får. Det er budsjettert med fradrag på 80 prosent, men Skatt Midt-Norge har gitt en forhåndsuttalelse som sier 61,7 prosent. Det vil øke prisen på utbyggingen med 24 millioner.

Ordføreren mener at nå må det settes opp et regnestykke. Geirmund Lykke i KrF sier at ukjente tilleggskostnader er noe av årsaken til overskridelsene.

Uprofesjonelt

Skremmende uprofesjonelt, og med tragiske konsekvenser.

Hvem står fram og tar ansvar? INGEN!

Hvem står fram og trekker seg fra sine posisjoner? INGEN!

Hvem står fram og ydmykt beklager? INGEN!

Arrogansen når nye høyder!

Åpenhet

Nidarø er et naturområde gitt i gave til byens befolkning som rekreasjonsområde.

Slik situasjonen har blitt, kreves det nå at høringsuttalelser, konsekvensutredninger og risikofaktorer gjøres lett tilgjengelig for byens innbyggere.

Dette for at vi skal få innsikt i hvilket grunnlag katastrofeprosjektet er vedtatt bygget på.

