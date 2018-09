Jeg er bitter over min kones opplevelser på sykeleiet

Brevet er så hatefullt at jeg ikke synes vi skal godta at det blir puttet i postkassa til folk

Saken oppdateres.

Før: Min kone døde i januar 2013 av kreft. Diagnosen ble gitt i begynnelsen av oktober 2012.

Type kreftform diagnostisert i desember 2012. Kreftbehandling i perioden fra innleggelse til død: Ingen. Informasjon/kommunikasjon med pasient/pårørende: Elendig. Pasientskadenemndas avgjørelse foreligger i april 2015: Pasienten gitt adekvat behandling på linje med vanlig praksis på norske sykehus. Fylkesmannen retter dog kritikk mot sykehusets behandling. Saken dekkes i Adresseavisen. Helseminister: Jonas Gahr Støre (AP).

I dag: Undertegnede presenterer skummel føflekk for sin fastlege. Fastlegen henviser til St. Olavs hospital per telefon. Plastikkirurgisk poliklinikk kontakter pasienten per telefon samme dag og avtaler tid for operasjon. Denne gjennomføres og hudkreft påvises. Ny operasjon bestemmes raskt og gjennomføres som avtalt. Hele prosessen går på skinner. Informasjon/kommunikasjon mellom avdeling og pasient er utmerket, og denne føler seg vel ivaretatt. Pakkeforløpet fungerer. Helseminister: Bent Høie (H).

Den behandling som ytes under dagens helseregime avviker sterkt fra den behandling min kone opplevde da de rødgrønne satt med makten.

Jeg er takknemlig, men også bitter over min kones opplevelser under sitt sykeleie.

