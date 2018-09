Barnehagens lave bemanning hindrer barnas daglige trygghet

Brevet er så hatefullt at jeg ikke synes vi skal godta at det blir puttet i postkassa til folk

Saken oppdateres.

Du jobber i barnehage. Du skriver i avdelingens notatblokk om barnas tilstedeværelse, mens du deg i håret river fordi det et sted er blod som siver og en ansatt som fra åstedet iler. Hun må ta en bæsjebleie på avveie. Du ser knerten med den bare stjerten, og takker kollegaen din som alt er på «alerten». Bleia i søpla, barnet påkledd, blod tørka. Det er kollegaen og deg mot «røkla». En gutt løfter hånda resolutt, han treffer. Rollen som fredsmegler inntas og du får det negative samspillsmønsteret brutt. Drar i gang en lystbetont sang. Lager en lun krok med fire barn på fanget og en beroligende bok. Deler øyeblikksgleder med viktige, små sjeler. Et sammensurium av varme klemmer og høyfrekvente stemmer.

LES OGSÅ: Barnehage ga nøtter til barn med alvorlig nøtteallergi

I levering av et barn går alt på tverke, men du beholder roen. Med 11 barn rundt beina, er du den tålmodige og sterke. Du er en leder som utretter det meste, for at den kommende generasjon skal mestre.

Personalfravær: Ansatte lar seg gradvis utslette, grunnet det manglende vikarbudsjettet. Lav voksentetthet gir lav kvalitet, og rammer også pedagogenes møtevirksomhet.

LES OGSÅ: Tøff start på livet for Nina

Barnehagens finansieringsordning og lave bemanning, hindrer barnas daglige trygghet og livsviktige danning. Gi oss flere kompetente hender, og ikke minst, la øremerkede tilskudd følge med.

At barn får ulikt tilskudd og forskjellsbehandles, er uheldig på sikt. Husk at barnehagen er underlagt FNs barnekonvensjon, hvor et godt fysisk og psykisk helsefremmende miljø er en plikt. Politikere: Prioriter poden som snart skal styre kloden. Løft barnehagen, for morgendagen.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter