Hagebær importeres fra Mellom-Europa og Marokko, mens den smakfulle villbæra råtner langs turstiene

Etter en herlig tyttebærtur i helga, føler jeg nesten for å starte en folkeaksjon for plukking av skogsbær.

I store deler av landet vårt er det normalt gode vekstforhold for bringebær, blåbær, tyttebær og molter. Men mesteparten råtner på rot.

Jeg leste for en tid siden at over 90 prosent av den attraktive moltebæra normalt råtner på rot i Norge. Og importen øker kraftig for alle bærsorter.

Blåbær fra Marokko

I Sverige plukker thailendere tyttebær som selges i Norge.

Store mengder hagebringebær importeres fra Mellom-Europa, mens den smakfulle villbringebæra råtner langs turstiene.

Hageblåbær, som bare er blå utenpå og som verken smaker så godt eller er like sunn som norske blåbær, importeres fra Marokko og nå også fra Sør-Amerika! Snakk om miljøregnskap!

Ut og plukk

Du trenger verken å kjøre langt eller gå langt fra veg. I år har jeg plukket årets rasjon av molter, villbringebær, blåbær og nå også tyttebær mindre enn et kvarters gange fra trafikkert veg (og nær boligområder!) Og typisk nok har jeg knapt observert andre bærplukkere.

Vi må lære nye generasjoner at bærplukking er langt mer enn matauk.

En bærtur er en sosial felles aktivitet for familien. Du får mye frisk luft og god mosjon, og du kommer tett på naturen.

Min oppfordring er derfor: Ut og plukk! Det bugner fortsatt av moden høykvalitets tyttebær i skog og mark.

