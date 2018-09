Bleken bør lese hva han skrev og si «omforladels»

- Det er for mange skeive som trenger at vi markerer Pride hver eneste dag

Håkon Bleken er igjen på krigsstien, og det er han ofte. Hans selvbilde er det ingen ting å si på, selv kaller han sin ytring for bevingede ord, som først ble brukt av Homer i Iliaden og Odysseen.

Jeg tviler på at Homer ville delt Blekens bruk av uttrykket. Etter min mening er han både sjikanøs og arrogant.

Innledningsvis gjør han avisas lesere oppmerksom på at han betaler 1,3 millioner i skatt, alle betaler etter evne, så den trøkken tåler han nok.

Meningsløst gnål

Jeg er ikke Ap-velger og derfor er heller ikke Rita Ottervik mitt valg, men hun er folkets valg og det respekterer jeg.

Jeg kjenner ikke Blekens omgangskrets, men at ingen av disse deler bystyrets beslutning om Nidarøhallen, forteller vel sitt om hvor representativ hans omgangskrets er. Undertegnede mener selv at hallen kunne vært plassert et annet sted, men beslutningen er tatt og bygging pågår for fullt.

Da er det meningsløst å gnåle om saken når hallen har fått tak.

Latterliggjør

Bleken er direkte infam i sin omtale av Rita Ottervik, kunstneren greier til og med å bruke ordet Auschwitz i sin ytring. Et sted bør grensen virkelig gå, men tydeligvis ikke for han.

Valgte representanter for Arbeiderpartiet latterliggjøres, sitat: «Jau, æ har lofft partiet at æ skoill stæm på det – æ har lofft partiet». Er det sånn man skal tolke Bleken, at trønderdialekten representerer ufornuft, mens Blekens fintrønder er et uttrykk for fornuft og dannelse? En kan lure. Så sparker han Geirmund Lykke, som ifølge Bleken bærer klengenavnet «byens ulykke». Hvor har han det fra, jeg har ikke hørt det før.

Jeg går ut fra at både Ottervik og Lykke kan svare for seg. Men personlig føler jeg et behov for at en som står et stykke fra begge to politisk sier ifra om at man ikke omtaler dem med andre politiske meninger på den måten Bleken gjør. Jeg synes at kunstneren bør lese hva han skrev og så si «omforladels».

Bør vise anstendighet

Det har lenge vært en berettiget bekymring for at den offentlige, politiske debatten er blitt råere og mer brutal, og i debatt med våre folkevalgte bør vi vise anstendighet og ikke uhemmet øse fornærmelser mot disse. De har fått vår tillit gjennom demokratiske valg. Er de ikke verdig tilliten, bytter vi dem ut ved neste korsvei, så enkelt er det. De folkevalgte er engasjerte mennesker, som bruker tid og energi på viktige samfunnsoppdrag. Hvem vil fristes til å gjøre dette når man kan risikere å utsettes for Blekens raseri?

Hans ytring den 13.9. var virkelig trist lesning.

