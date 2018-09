Cruisetrafikken til Trondheim er viktig for å synliggjøre vårt lille land

Saken oppdateres.

Adresseavisen referer 11. september fra cruisedebatten om cruisetrafikken til Trondheim. Heldigvis ønsker alle aktørene på møtet, bestående av politikere og havnedirektøren flere skip til byen. I løpet av sommeren har mediene hatt flere store oppslag om cruisetrafikken og forurensingen det medfører.

I argumentene for landstrøm fremstilles det nærmest som disse store skipene ligger til kai med hovedmotorene i gang. Her kan det være på sin plass å påpeke at mens skipene ligger til lands er det kun hjelpemotoren som kjøres for å skaffe strøm til skipet, følgelig lite utslipp, men for all del – alle monner drar og landstrøm vil være et fint bidrag i å få utslippene ned. Så til utslippene mens skipene går langs vår kyst og i fjordene. Et cruiseskip i likhet med andre havgående skip bruker både tungolje (bunkersolje) og diesel. Sistnevnte forurenser minst. Derfor burde det være et krav om at skipene benytter kun diesel i kystnære farvann.

Det er alltid ekstra hyggelig i Trondheim når et cruiseskip er på besøk. Imidlertid er det lite realisme i anslaget fra Innovasjon Norge om at hver cruiseturist legger igjen 860 kroner hver dag de er i land. Dette er som om de får i oppgave «tenk på et tall» og er like lite troverdig som mye annet som kommer fra den kanten.

På 1980-tallet hadde Statistisk sentralbyrå et anslag på at hver cruiseturist la igjen 1000 kroner hver dag under land. Folk flest skjønner at dette er vås. En cruiseturist rusler vanligvis en tur på land på egen hånd under oppholdet. I høyden kjøpes det en kaffe eller muligens en øl en varm sommerdag. Nå vil mange hevde at cruiseturistene kjøper utflukter. Jo da, et mindretall drar på utflukter, men prisene til busselskapene er så presset at penger til buss og guide er nærmest for lommerusk å regne. De eneste som tjener penger er cruiseskipene som ganger opp utfluktene med 3-gangen til passasjeren.

Hvordan vet jeg dette? I nærmere ti år hadde jeg ansvaret for å tilrettelegge alle cruiseutflukter mens skipene besøkte Trondheim. Videre har jeg i løpet av de siste 30 årene reist som cruiseturist på om lag 50 cruise på forskjellige skip og farvann.

Hva vil jeg så med dette? Jo, jeg etterlyser en mer faktabasert debatt om temaet. Cruisetrafikken er viktig for å synliggjøre vårt lille land. Man kan også spørre om hvilket annet befordringsmiddel skulle man brukt for å få besøk av 3000 -5000 besøkende til byen vår på en dag med mindre CO₂ avtrykk. Ikke med bil, buss eller fly. Knapt nok med tog.

