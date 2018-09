Ingen tvil om hva folk i Trondheim mener: Bevar Høyskoleparken

Kriseteam tar kontakt med 200 personer etter at to tenåringer er drept

NTNU bruker fortsatt hundretusener av våre skattepenger på planer om rasering av park! Folkeaksjonen Bevar Høyskoleparken, og flere med oss, lurer på om NTNU og kommunen lager planer uten å ta hensyn til politiske vedtak og «folkets røst». I juni kunne vi se at Campus-prosjektet bruker våre skattepenger på arkitekter som får i oppgave å tegne bygg i Hestehagelunden, helt sør i vestskråningen.

Dette til tross for at mange beboere på Elgeseter og brukere av Høyskoleparken har fortalt hvordan en slik utbygging vil ødelegge Hestehagelunden. Befolkningen ble nemlig invitert til å si sin mening i vår. Campus-prosjektet fikk inn masse innspill om hvordan nye bygg i Hestehagelunden vil rasere parken og kvalitetene den har, og redusere parkaktivitetene som ikke kan erstattes andre steder. Ut fra det vi vet, er det ingen som har informert politikerne om hva befolkningen har ment om utbyggingsplanene fra planprogrammet.

Så vi lurer på når politikerne skal få en slik presentasjon, eller om det forventes at de skal finne fram til de 58 innspillene selv, og på egen hånd lese gjennom den forenkla oppsummeringen som er laget?

Folkeaksjonen har fått høre at allerede 25. september skal politikerne ta stilling til nye prinsipper for campusutbygginga. Vi forventer da at politikerne får høre om den massive motstanden mot å bygge i parken. Vi forventer også at en ny prinsipplan og veiledende program for campusutvikling må vise hele Høyskoleparken uten bygg, med parken som et bærekraftig, urbant knutepunkt for byen og universitetet.

Planen må vise hele Høyskoleparken som et grønt effektivt nav på campus, et levende laboratorium, som både kan være samlende for folk og samtidig fordele dem mellom Gløshaugen, Elgeseter og Øya. Å bevare hele Høyskoleparken uten bygg vil være i tråd med NTNU sine egne kvalitetskriterier og gi høy måloppnåelse.

Folkeaksjonen har nå mer enn 3700 følgere på sosiale medier. Vi nærmer oss like mange som Nidarø-aksjonen hadde på sitt mest intense. Med andre ord, det er ingen tvil om hva Trondheims befolkning mener:

La parkene leve – bevar Høyskoleparken! Folkeaksjonen ønsker at byens befolkning skal være godt orientert om en slik stor utbyggingssak, for å vite når det er mulig å si sin mening og påvirke. Fortsatt er ingen tomter bestemt. Derfor fortsetter Folkeaksjonen Bevar Høyskoleparken. Vi oppfordrer alle; bruk stemmen din, bruk demokratiet. Rop ut: Bevar hele Høyskoleparken – det gir bare vinnere, ingen tapere!

