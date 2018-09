Ta vare på de unge fotballtalentene fra Trøndelag

Fare for at staten gjør ubotelig skade

Helga 14.–16. september gikk NTF (Norsk Toppfotball) Eliteturnering for 12-årige fotballtalenter av stabelen på Nadderud stadion. Klubber fra vår eliteserie og Obos-liga var invitert til denne turnering.

De aller fleste lag fra våre fornemste klubber stilte, så som talenter fra Vålerenga, Start, Viking Sogndal, Molde Bodø/Glimt, HamKam med flere.

Men akk, trønderne med lag som Levanger, Ranheim og Rosenborg glimret med sine fravær. Jeg vet at verken Levanger eller RBK driver barnefotball. Ranheim har, så vidt jeg vet 12-årig guttelag. Hvorfor deltok ikke laget på Nadderud? Rosenborg har speidere ut i den store verden for å mulig finne gode nok spillere å kjøpe til A-stallen.

Men, har RBK speidere ut mot ulike klubber i Trøndelag for å følge med unge talenter, gjerne ned mot 10 – 12 årsalderen, som kan bli fremtidige RBK-spillere? I så fall kunne de tatt ut et kretslag for at disse talenter kunne få prøve seg i Stabæks turnering.

Dette hadde vært å investere i fremtiden slik at RBK- spillere om 8–10 år hadde bestått av langt flere trøndere. Jeg så flere kamper på Nadderud og er svært imponert over fotballkvaliteten hos 12-åringer i Norge.

Kan ikke trønderklubbene, med RBK i spissen, samles om å ta vare på de mange talenter som finnes i landsdelen. La de delta i slike kvalitetsturneringer som denne på Nadderud!

