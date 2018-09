Solsiden er blitt en falmet stjerne, og gjør rett og slett et ganske shabby inntrykk

- Vi må se hva vi gjør feil, for det har skjedd for ofte

Fare for at Trondheim kommune etablerer en diskriminerende praksis som bryter med norsk språkpolitikk

Fare for at Trondheim kommune etablerer en diskriminerende praksis som bryter med norsk språkpolitikk

Saken oppdateres.

Solsiden imponerer absolutt ingen lenger. Hun er en seriøst falmet stjerne.

Snart 20 år etter åpning står lyktestolpene som skeive kakelys langs bassenget. Asfalten buler.

Gammel stearin på sprukken teglstein og plastplanter falmet blå av sola pryder rekka av mer eller mindre ambisiøse foretak.

Les også: Laksearving tjener millioner på restaurantrekka

Lyset gikk

Bak Dokkhuset gikk lyset under trebenkene for mange år siden, og man bryr seg ikke om å male over taggingen på bussholdeplassen. Forfall heter det.

Solsiden var i sin tid et syvmilssteg for Trondheim som utelivs- og restaurantby, men gir nå, med sitt voldsomme etterslep på vedlikehold og oppdatering, rett og slett et ganske shabby inntrykk.

For få år tilbake tok et akterutseilt Aker Brygge i Oslo omfattende og grundige grep, og den fremstår igjen som relevant, vital og attraktiv.

Opptatt av debatt? Les også: Ta vare på de unge fotballtalentene fra Trøndelag

Komplett gjennomgang

Om Solsiden fortsatt tør sammenligne seg med Aker Brygge, trengs det en komplett gjennomgang av området, og en generell heving av ambisjonsnivået i alle ledd.

Ute som inne.

For her ønsker man vel være i forkant av byutviklingen?

Mer debatt: De skriver venninnen min ut når hun sier hun vil ta livet sitt. Det får det til å koke i meg

Det finnes penger

Vi leser at Gustav Witzøe, med selskapet Solsiden AS, tjener fett på utleie av lokalene.

Strålende. Så det finnes penger.

Når nye utelivsområder plutselig står og ypper, og det vil de snart, er det ingen fordel å ha spart de kronene.

Ha mot. Tenk nytt. Ta grep.

For det er lenge siden Solsiden var en rusletur verdig.

Hør våre kommentatorer snakke om at ordfører Rita Ottervik (Ap) går for fire nye år, NTNU får kritikk for ny reklamekampanje, regionreformen er i trøbbel og mange er redde for å krysse gata for å komme seg på de nye metrobussene.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Ønsker du å motta aktuelle meninger i innboksen? Abonner på nyhetsbrevet mitt og få ukentlig innblikk i hva jeg mener er viktige debatter og interessante meninger, både i Adresseavisen og hos andre. -Tone Sofie Aglen, politisk redaktør i Adresseavisen.

Hør vår debatt-podkast: - Man må kunne tåle karikaturer av profeten