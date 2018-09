Blir lei meg på vegne av alle barn som utsettes for slike kunnskapsløse, men velmenende foreldre

- Jeg var mer mamma for henne enn hun var for meg.

Fotball er en fantastisk idrett som engasjerer og integrerer barn, unge og voksne over hele verden både som utøvere og engasjerte tilskuere. Og velmenende, men kunnskapsløse voksne som har fått for seg at fotball kun handler om resultater fra første spark på ballen.

«De beste (ungene) må få spille sammen», har nok de fleste av oss hørt, og da i betydningen at lag skal settes sammen av de beste for å få best mulig resultater. Hvordan skal de ellers bli best? Ja, slik gjør man det andre plasser i verden. Og de vinner både VM, EM og mesterligaen! Hvis man skal bli god må man begynne tidlig, hører man også nokså ofte. Se bare på hva pappa Gjert har fått til med sine barn.

Jeg gremmes

Jeg gremmes av slike utsagn, og blir lei meg på vegne av alle barn og unge som utsettes for slike kunnskapsløse, men velmenende trenere, klubbledere, foreldre og tilskuere. Slike holdninger er ikke med på å skape gode, utviklingsorienterte miljø hvor barnets behov settes i fokus. Det er kun med på å bygge opp de voksnes identitet, om at å lykkes handler om å vinne.

Den norske modellen definerer fotball for 12-åringer som barnefotball, hvor man ikke har tabeller i serien og heller ikke sluttspill i cuper. Målet er at alle skal være med, og at alle skal få et likt tilbud. Men dette kan da ikke utvikle talentene? Min påstand er at det gjør det! Og det er så enkelt at ingen kan se på 12-åringer som spiller fotball hvem som kommer til å bli gode spillere som voksen, og slik er det innen de aller fleste idretter. Og hva er talent? For meg er det et helt ubrukelig begrep. De som blir gode fotballspillere er de som har den indre motivasjonen til å trene på egen hånd og sammen med laget, terpe på detaljer og er allsidige i aktiviteten uansett hvordan været er eller hva venninnegjengen har planlagt å gjøre på fredagskveld.

Talentbegrepet bør erstattes

Talentbegrepet bør snarest erstattes med indre motivasjon! Og all aktivitet og trening til barn og unge må ha fokus på at de skal utvikle de ulike ferdighetene i idretten. Det gjør man gjennom å veksle på å gi utfordringer og mestring gjennom å trene med dem som er bedre, dårligere og jevnbyrdige.

Og selvsagt skal man ha fokus på kvalitet i treningsarbeidet til barn og unge. Det er selve kjernen i å skape et utviklingsorientert miljø. For å lykkes må man tørre å mislykkes, og det må trenes på dette også. For 12-åringen som har gode fotballferdigheter og er moden for alderen skal man selvsagt finne utfordringer på et fornuftig nivå. Det kan være systematisert egentrening, trening med et eldre lag eller kanskje trening i en annen idrett. Utøvere med indre motivasjon finner gleden i å holde på med selve aktiviteten, og dette er en viktig drivkraft i utviklingsprosessen.

Den beste utviklingen

Christian Berge, norsk landslagstrener i håndball, er en sterk motstander av for tidlig spesialisering og resultatorientering i barneidretten. I Adressa i januar sa han at idrett bør være lek i barneårene, men at vi selvsagt skal lære bort kunnskap om idretten. I København har Ståle Solbakken oppnådd imponerende resultater. I FC København definerer de 16-års laget som et breddetilbud, fordi det er så vanskelig å plukke ut de som kan bli gode tidligere.

Når trønderske fotballklubber velger ikke å delta på talentcup, er det fordi de vet hva som gir den beste utviklingen. Dette er på ingen måter ny kunnskap.

Utvikling handler om å være tålmodig og forstå at noen trenger lengre tid på å utvikle seg. Det er bare å lese H.C Andersens «Den stygge andungen.»

