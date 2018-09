Jeg ser dette blir helt feil, men RBK utløser ikke lenger de helt store følelsene hos meg

Saken oppdateres.

I kveld er det kvartfinale i fotball NM. Vålerenga kommer på besøk fra Oslo. Tross flotte tribuner, der de fleste sitter tørt under tak, at mye står på spill og at motstanderen er en vi angivelig elsker å slå – tribunene kommer ikke engang til å være halvfulle.

Hvorfor møter ikke folk opp?

Jeg skal ikke spekulere for mye i hvorfor andre ikke gjør det, men stiller heller spørsmålet til meg selv.

Medgangssupporter?

Kanskje er jeg en medgangssupporter som bare stiller opp når det går bra med laget? Nei, det kan jo ikke stemme. Alt går jo bra. RBK leder serien, er med i Europaligaen og har muligheter til å nå cupfinalen.

Kanskje er jeg en aldrende nostalgiker, en som syns at alt var bedre før? Det kan nok stemme. Nå er det ikke slik at alt var bedre før, langt ifra. Men det er de gode minnene som overlever og som skal sammenlignes med de opplevelser jeg har med dagens RBK-lag. Da skal det mye til for at jeg skal bli fornøyd, dagens opplevelser sett opp mot minnene fra storhetstiden.

Kanskje er savnet etter Nils Arne Eggen for stort? En unik trener og ubestridt leder på Lerkendal. Hovedårsaken til fotballeventyret vi fikk oppleve under hans regime. Vi vil aldri få en ny Nils Arne på Lerkendal og vi vil trolig aldri igjen få oppleve det eventyret som han sto i spissen for. Hver gang jeg møter opp på Lerkendal og ser dagens lag spille, blir jeg minnet om dette. Kanskje like godt å holde seg hjemme og spare seg selv for lidelsen.

Er RBK-medlem

Kanskje er det fordi jeg ikke identifiserer meg med laget? Jeg er medlem av RBK. Klubben er viktig for meg, i likhet med for mange ekte trøndere. Men jeg identifiserer meg ikke med dagens lag. Det mangler et offensivt spillemønster, tross all praten om at det jobbes med dette på hver eneste trening. Målene og underholdningen kommer som følge av enkeltmannsprestasjoner, ikke lagspill. Det finnes ikke trøndere på laget, men desto fler utlendinger. Spillerne opptrer arrogant på banen og synes å være mer opptatt av å være profesjonelle i RBK, enn ydmykt å jobbe for å forbedre egne og lagets prestasjoner.

Kanskje er det fordi RBK ikke lenger er god nok underholdning? I dag har vi en masse ulike underholdningstilbud å velge mellom. Selv om fotballen fortsatt har en sterk posisjon, blir den utfordret av andre typer underholdning. For meg kan en god serie på Netflix være bedre underholdning enn å se Rosenborg. I tillegg slipper jeg å dra til Lerkendal for opplevelsen. RBK er et lag av innkjøpte proffspillere, som ikke er god nok til å få spille på gode lag internasjonalt, men som er det eneste RBK har råd til. Er jeg ute etter det beste innen fotballunderholdning, er det således ikke til RBK og Lerkendal jeg bør rette min oppmerksomhet. Da bør jeg heller slå på TV'n og se topplag som Real Madrid, Bayern München og Manchester City.

Min store sorg

Det gjør jeg heller ikke. Jeg identifiserer meg ikke med disse heller. Som RBK, bygger de lag omkring kjøpte spillere uten lokal identitet. Tilnærmet uinteressant for meg å bruke tiden på å se på slike lag.

RBK kommer trolig til å vinne kampen i kveld, men jeg blir ikke overrasket om de taper. Ingen av delene vil utløse de helt store følelsene hos meg. Jeg ser at dette blir helt feil. Jeg burde føle en sterk forventning og et intenst ønske og håp om at vi vinner kampen. Og jeg burde på samme måte føle en intens sorg dersom vi taper kampen.

Det gjør jeg altså ikke. Jeg kommer til å se kampen på TV godt plantet ned i stresslessen min. Det riktige sted å se fotball fra, når engasjementet ikke er der i den grad det burde.

Det siste er min store sorg og trolig hovedårsaken til at jeg ikke er til stede på Lerkendal i kveld. Heia Rosenborg!

