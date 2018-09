Vær så snill å stille inn trafikklysene på «grønn bølge» i Haakon VII's gate på Lade

(maksimalt 2800 tegn inkludert mellomrom, men korte innlegg har større sjanse for å bli publisert):

Saken oppdateres.

Hallo, alle vegvesen-vesener: 1. I Haakon VII's gate blir trafikken verre og verre. Vær så snill å stille inn trafikklysene på «grønn bølge» – gjennomgående grønt lys hele vegen i 30 sekunder og deretter 15 sekunder til all tversover-trafikk. Dere skal få merke forandring!

2. I Olav Tryggvassons gate må de gule lysene igjen settes på rødt/grønt. Slik det er nå, vandrer folk rett ut i fotgjengerfelt uten å se seg for. Her er allerede mange nestenulykker. Her også er det veldig enkelt å lage grønn bølge gjennom hele gaten.

3. Og hva er vitsen med forbud for gjennomkjøring forbi Lademoen kirke? Vi svinger jo bare innom Shell og ut igjen, eller innom kirken, så er det lov å kjøre ut igjen og fortsette i Innherredsveien.

4. Når det gjelder Klett, kan dere i byggeprosessen åpne to filer inn i siste rundkjøring når en kommer fra Orkanger + Leinstrand, så glir bilene som skal til Oslo igjennom uten å vente på køen av biler som skal svinge til venstre mot Trondheim. Her er god plass til to felt i denne rundkjøringen. Køen fra vest er nå katastrofal om morgenen.

5. Et hint til slutt: Istedenfor de dumme røde tapebåndene over trafikkskilt som er midlertidig ute av bruk, så må dere skaffe noen enkle magnetplater til å dekke skiltene med. Penere og mer effektivt, lette å sette opp og ta ned.