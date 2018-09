Vi har planer om å gjøre noe spennende på Solsiden

På jakt etter et navn med gammel tradisjon i Norge? Her er nesten 200 navnetips til deg.

Vi leste med interesse Martin Høgh Olsens innlegg under «Ordet fritt» i Adresseavisen fredag 21. september, der forfatteren beskriver havneområdet i Trondheim som shabby. Han etterlyser mot, det å tenke nytt og å ta grep.

Dette er tanker som vi i KLP støtter fullt ut.

Vedlikehold

Etter at KLP kjøpte Solsiden i 2015 og tok over i 2016, har vi jobbet med vedlikehold av eiendommen, men mest på innsiden.

Vi har utført branntetting, sikkerhet, oppgradering av kantine, utskifting av gamle utslitte tekniske anlegg og skifte av glasstak for å nevne noe.

Har planer

Når vi så går ut av dørene, så er området eid av flere, slik at det er flere gode krefter som må samarbeide om utbedringer. Vi ønsker å få til nettopp et slikt samarbeid med grunneiere, leietagere, kommune og byantikvar for en opprusting av området slik at byutviklingen tar den retningen alle ønsker. Men det er viktig at vi alle drar lasset.

KLP eier vannspeilet i tørrdokken utenfor Solsiden og et uteområde foran inngangen til kjøpesenteret. Vi har sammen med vår leietaker Solsiden AS planer om å gjøre noe spennende nettopp med denne delen som vil komme innbyggere og besøkende til Trondheim til gode både sommer som vinter.

Akkurat nå ligger dette forslaget hos Trondheim kommune og venter på politisk behandling. Målet er å løfte dette området.

Trenger hjelp

KLP Eiendom styres av hva som er langsiktig fornuftig, og ikke av hva som gir kortsiktig gevinst. Vi ønsker å bidra til prosjekter som gir gode miljøer hvor alle trives, og ønsker å gjøre Solsiden-området enda mer attraktivt.

Møteplassen skal fremstå som den burde i tråd med byutviklingen, slik at rusleturen i området nok en gang virker som et naturlig valg.

For å få til dette trenger vi hjelp fra alle som har interesser i området, for først da kan vi få til noe fint – sammen.

