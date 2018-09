Kommunen bruker flere hundre millioner på metrobuss fremfor å styrke eldreomsorgen

(maksimalt 2800 tegn inkludert mellomrom, men korte innlegg har større sjanse for å bli publisert):

«Åse» på 90 må vente i 20 minutter på å få gå på do. «Peder» på 85 har ikke fått vært ute i frisk luft på en uke. «Ragne» og «Even» på 95 har fått servert kald middag fordi det ikke var nok ansatte på jobb til å kunne levere maten mens den ennå var varm.

På grunn av den lave grunnbemanningen i eldreomsorgen, får ikke de eldre den oppfølgingen og omsorgen de fortjener. Det er på høy tid at vi må gjøre noe med det!

Det er trist å lese rådmannens budsjettforslag, der det foreslås å utsette økningen i grunnbemanningen i eldreomsorgen til 2020. I dag har Trondheim en lav grunnbemanning. Det fører til dårligere oppfølging av hver enkelt beboer og er den største årsaken til feilmedisinering. Eldreomsorgen i Trondheim trenger et løft – og løftet må komme nå!

Samtidig som økningen i grunnbemanningen foreslås å utsettes til 2020, skal økningen i tilskuddene til eldreomsorgen nedjusteres fra 20 millioner til fem millioner.

Trondheim er på bunn blant storbyene i Norge når det kommer til å bruke penger på eldreomsorg. Selv om Arbeiderpartiet har økt tilskuddene litt de siste årene, har dette gått hovedsakelig til byråkrati istedenfor flere sykepleiere ved sykehjemmene.

Festtaler og milde tilskudd her og der hjelper ikke; vi må prioritere å styrke eldreomsorgen. Trondheim har en gjeld på nesten 14 milliarder kroner. Likevel velger kommunen å bruke flere hundre millioner på en metrobuss som ikke kan kjøres på vinterføre fremfor å styrke helsetjenestene i kommunen. Det er hjerteskjærende å lese om eldre som ikke får den oppfølgingen de fortjener på grunn av lav bemanning.

«Åse» og alle de eldre som benytter seg av hjelpeordninger, trenger et skifte i Trondheim. De trenger noen som tar deres behov på alvor. Noen som er villige til å satse mer på eldreomsorgen; mer på heltidsstillinger og jobbe hardt for å få flere nyutdannede sykepleiere til å jobbe i Trondheim.

Høyre vil alltid stå på de eldre sin side. Vi skal kjempe for at «Åse» og alle andre får den omsorgen de fortjener og så sårt trenger. Et skifte i byen vil bety en bedre og sterkere eldreomsorg!

Eldreomsorgen i Trondheim trenger sårt et løft. Det trengs flere hender på sykehjemmene, men for å få til det trenger vi politikere og et parti som er villig til å satse. Eldreomsorgen i Trondheim forfaller – det er på tide med en endring!

