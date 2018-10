Djupt vonbroten, såra og retteleg forbanna på NRK som gjer sundagane mine annaleis enn dei har vore

Vil ha nybygg for NTNU her

God morgon og eg held på å sei, kondolera.

I går fekk eg vita at laurdag og sundagsmorgonane mine vil bli heilt annaleis frå slutten av oktober enn dei har vore i heile mitt voksne liv.

«Friluftsmagasinet» på laurdagar og «Naturens verden» på sundagar skal leggjast ned.

Tanketomme platepratarar

Eg har ant det lenge, men det drog so ut i tid at eg hadde von om at dei hadde gått attende på avgjerda, men med den leiinga som det er i NRK no for tida var nok det for mykje å vona på.

Det verkar på meg som det er ei styrt avvikling på gang i NRK. For medan lyarane stikk til alle kantar, sit dei der og sler seg på brøstet og tykkjer dei er mykje til karar.

Tradisjonsrike program for voksne vert bytt ut med tanketomme platepratarar som ikkje har anna å formidla enn sine eigne juvenile opplevingar, mellom Kygo og resten av den sokalla A-lista, som skurrar omatt og omatt i alle dei programma dei sender.

Skal lokke ungdommen

Slik skal dei lokke til seg ungdommen.

Og ungdommen, dei flokkar seg nok heilt sikkert rundt radioen kvart på seks om morgonen for å høyre Bjørn Ivar Bjørnerud lesa opp vindstyrken og bølgevarsel for samtlige fyr langs kysten, i håp om løn for strevet med hiphopmusikk, medan dei ventar på andakten halv ni.

Eg er djupt såra, vonbroten og retteleg forbanna!

RIP NRK

