Alt studentene ber om er bare en pause

Hva slags studieby bygger NTNU om ikke studentene er i sentrum? Over lengre tid har det pågått en drakamp mellom kommunen og NTNU om hvor campus skal bygges. Park, ikke park, Midtbyen eller Lerkendal, frontene har vært steile. Nå er det på tide at Hovedbygningen og rådhuset fokuserer på det store bildet, og sammen sørger for at studiebyen og byen Trondheim knyttes tettere sammen.

Det er ingen smal sak å bygge nytt campus for Norges største universitet midt i en by. Samling av fagmiljøer er en utfordring; man må ta hensyn til ekornene og deres familier i Høyskoleparken (ja, de har sendt inn høringssvar), grøntarealer som brukes i større eller mindre grad og ansattes ønske om egne kontorer. I en kakofoni av meninger er det lett for studentenes stemmer å drukne, men vi har også ting vi vil si.

NTNU ønsker et urbant campus, å knytte seg tettere til Trondheim by og en inngangsport til byen. Dette er akkurat det samme som kommunen ønsker av nye campus. Selve nøkkelen til dette er nordområdene med Samfundet i spissen. Ved enden av Elgeseter bro møter byen universitetet. Her finner man essensen av studentlivet. Her bør hjertet av nye campus ligge.

Poenget med å flytte fagmiljøene til området rundt Gløshaugen er å oppnå større tverrfaglighet på NTNU. Slik kan man både studenter og forskere få flere impulser daglig, økt tilhørighet til hele universitetet og skape et enda bedre akademisk miljø. Da er det uheldig om avstanden blir for lang.

Campus Kalvskinnet, Gunnerusbiblioteket og NTNU Vitenskapsmuseet ligger allerede på andre siden av elva, og forankrer NTNUs posisjon som et sentrumsorientert universitet. Det betyr også at det er en sjanse for at fremtidige studenter vil ha forelesning eller lesesal i sentrum. I campusdebatten ser vi at NTNU har tatt til orde for å utrede områdene sør for Gløshaugen, noe som vil si at campus kan strekke seg fra Lerkendal til Kalvskinnet. NTNU gjennomfører forelesninger og øvinger med 2 ganger 45 minutters undervisning og 15 minutter pause mellom hver time. Hvordan ville du likt en jobb som innebærer å tilbringe to timer på Gløshaugen, to timer på Lerkendal og to timer på Kalvskinnet med 15 minutter til å bevege deg mellom rommene?

Å bevege seg fra et rom i hovedbygningen til forelesning i realfagsbygget på Gløshaugen på 15 minutter innebærer allerede småløping og et element av stress. Vi ser allerede i resultatene fra årets «Studentenes helse- og trivselsundersøkelse» at studentene er mer stresset enn før. Det minste kommunen og NTNU kan gjøre for å minske belastningen er å sørge for at pausene mellom forelesningene blir det; en pause. Alle kluter bør settes inn for å realisere området mellom Gløshaugen og Kalvskinnet i stedet for å bygge et nytt Dragvoll i sør.

Dette området, fra fengselstomta bak Studentersamfundet og opp til Grensen, kan fylles med levende forelesningssaler, et nytt og større idrettsbygg og vrimlerom som går rett ut i Trondheims grønneste lunge, Høyskoleparken. Når dette er klart til å bygges ut, står Samfundet klar med et bygg som kan føre til økt sambruk og et levende student- og universitetsmiljø hele døgnet.

Samfundet jobber etter en modell som vi håper Trondheim kommune og NTNU kan adoptere i campusprosessen: Studentene i sentrum.

