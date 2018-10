Her og Nå har sendt sin siste fredagssending. Den blir erstattet av underholdning

Toppblogger på debatt i Trondheim: - Er det greit at konfirmanter setter av pengene sine slik at de kan legge seg under kniven?

Da Stortinget gjorde Trondheim til radiosenter tidlig på 1980-tallet var et sentralt argument at det var viktig at noen så Norge og verden fra et annet ståsted enn Oslo vest.

Det skulle ikke lenger være mulig å se ut av vinduet på Marienlyst og snakke om hvor fint vær det er i Norge.

Et «flaggskip»

Fra starten var det viktig med et nyhetsprogram som speilet både Norge og verden, og derfor ble nyhetsmagasinet Her og Nå ett av de første programmene i den nye kanalen som etter hvert ble bygget opp i Trondheim.

Programmet ble flyttet fra P2 til P1 da kanalene ble lagt om i 1993, og har siden da vært ett av «flaggskipene» i Norges største radiokanal.

Argumentet om nyhetsdekning med ståsted utenfor Oslo brukes i dag som et argument for offentlig støtte til TV2.

Erstattet av underholdning

Nå er NRKs eneste riksnyhetsmiljø utenfor Marienlyst truet.

21. september sendte Her og Nå sin siste fredagssending. Den blir erstattet av underholdning.

Programmets eneste utenriksjournalist har sluttet og blir ikke erstattet.

I 2012 ble sendinga flyttet fra den gode sendetida kl. 15-16, til 17-1830. Samtidig begynte programmet med musikk, og det kommer stadige pålegg om å spille mer musikk. Det gir nyhetsstoffet dårligere plass.

Smuldrer opp

Her og Nå har nettopp vært programmet som viser fram det som skjer i Norge, og bringer nyheter fra hele landet til hele landet. Dette blir det mindre av i framtida.

P1-ledelsen prioriterer underholdning og musikk framfor nyheter og aktualiteter. At det er viktig å ha et levende nyhetsmiljø utenfor Oslo blir lite lagt vekt på, slik jeg og flere kolleger opplever det.

Distriktskontorene dekker selvsagt sitt lokalmiljø, men det er også viktig med formidling av nyheter av nasjonal interesse på P1.

Det blir det lite igjen av om Her og Nå smuldrer opp.

