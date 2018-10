Er Metrobuss-prosjektet blitt til en såpeopera?

- Terskelen er høy for at noe skal være ulovlig. Smakløs humor blir en annen sak

Det kan virke slik etter all viraken om dette prosjektet, med busser som grunnet krav til design er blitt omtrent tre ganger dyrere pr. stykk enn nødvendig, med krav til utforming av holdeplasser og kryssløsninger, og omstigningspunkter i begge ender av byen, med tilhørende kostnadssprekk i alle bauger og ender. Vi åpner snart ikke en utgave av Adressa uten et innspill om metrobuss. Her skulle det bli midtstilt kollektivfelt i Elgeseter gate, snøsmeltingsanlegg, nye løsninger for omstigning og kollektivfelt i bøtter og spann som skulle ta folk hurtig og effektivt ned til byen, og gjennom byen.

Det er riktig og tenke langsiktig og planlegge for økninger i trafikkbehov, det har vi sett i prosjekter som Byåsvegen, der planleggerne var fremsynte i sin tid med to felt i hver retning opp og ned fra Ila. Byåsvegen fikk seg også en oppgradering ved VM i 1997 som viste seg å være fremsynt. Jeg er mer i tvil om prosjektet Metrobuss når vi ser hva kostnadsoverskridelser vil føre til. Her kan nevnes i fleng løsningen ved Sivert Thonstads veg med manglende kryssløsning i begge ender, ingen egne kollektivfelt i Håkon den 7. gate, opptil 1200 meter mellom metrostasjoner, og fare for utilstrekkelig utbygging av omstigningspunkter på Tonstad og Ranheim.

I tillegg får vi utfordringer med Strindheim for regulering og oppstilling, foreløpig estimert til 17 millioner i overskridelser, hele kostnadssprekken er foreløpig estimert til 116 millioner. Alle disse tall er hentet fra Adressa den siste tiden. Hvordan er det mulig? Ja, en kan saktens spørre. Men sjåførers behov for nødvendige parkering og pauser, tilgang til toaletter, nok reguleringstid og kantineforhold er lite belyst i avisspaltene hittil. Heller ikke nødvendig kontorplass for sjåførenes organisasjoner er viet særlig oppmerksomhet. Det skal bli spennende å se hvorvidt kostnadssprekken vil berøre disse forholdene som er så viktig for å få hverdagen til å gå smertefritt for dem som skal arbeide i denne hekse-gryta den første tiden fra høsten 2019.

Alle kollektive aktører i Trondheim vil ha et godt transportsystem, men veien dit har vist seg å være krong-lete så langt. Sjåførene vil ha en fin hverdag, publikum som bruker oss vil ha et godt tilbud som er enkelt å orientere seg i, og som mange kan bruke, både liten og stor, spreke eller gamle, med og uten handikap. Vil den bli det? Det er på tide for politikerne å lytte, planlegge ut fra innspill fra dem som sitter i dette hver dag, og ikke minst bevilge det som må til. Vi må i hvert fall ikke havne i den fella at vi får nedskjær-inger i fremkommeligheten for Metrobussen, det fortjener verken vi sjåfører eller våre passasjerer.

La ikke dette prosjektet rotes til så det blir en såpeopera som vekker latter og avsky over dårlig planlegging og økonomisk rot, med ansvarsfraskrivelse i alle retninger, der folk tar privatbilen i stedet for å bruke busstilbudet som tross alt blir nødvendig for en stadig økende bybefolkning. Vi krysser fingrene og ønsker lykke til i prosessen.

