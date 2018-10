Ingen tar toget til flyplassen. Årsaken er like enkel som 2 + 2

Limousinsjef siktet for uaktsomt drap etter dødskrasj i New York

Norge er på topp 50 av landene som forurenser mest på kloden per innbygger. Trønderbanen nord for Trondheim, er en miljøversting i kollektivtrafikken, dieseldrevet som togene er.

I forslag til statsbudsjett for 2019 er det som vanlig ikke gitt rom til fremskritt for jernbanen i Trøndelag. Det er like bra!

Planleggingen i Bane Nor er for svak, for mangelfull og helt visjonsløs. Vi må ha et krafttak for toget nord for Trondheim. Bygg flytog! Bygg langtunnel fra Ranheim til Hommelvik! Og elektrifiser da, og først da, etter at planene er ferdige. Og ta med Meråkerbanen samtidig.

Planene er/ble første gang skissert i to masteroppgaver i 2012/2013. For å gjøre dette må vi være unorsk! Og vi må gi oss med å være «trege Trøndelag».

Jernbaneutviklingen har vært reversibel i altfor mange år. Sett inn et støt og gjør en storsatsing for miljøet! Sats på jernbane og tog! Det er snart bare oss trøndere i hele vesten som har en molboaktig togavvikling til og fra flyplassen. Resultat? Jo, ingen tar toget til flyplassen. Fordi 1+1 aldri blir 1, men 2. Dette er enkel matematikk.

Vi reiser med bil og buss og taxi til flyplassen, mange-og-nitti prosent av oss gjør det. Flytoget kunne ha startet på Øvre Klett og vært en oppsamler for folk fra Gauldalen, Skaun og Orkdalen. Derfra til Heimdal. Alt i dobbeltspor. Og derfra igjen, etter hvert i tunnel ned mot Marienborg/Skansen, og ut til stasjon nummer 3 på Trondheim S. Neste stopp, en ny stasjon på jordet utenfor papirfabrikken på Ranheim. Alle stasjoner med utvidet P-mulighet.

Innbyggertallet i Trondheim er høyt nok for å bygge flytog. Bil- og busstrafikken er mer enn stor nok. Pengesekken Norge sitter på er stor nok. Til og med samferdselsbudsjettet er stort nok.

Flytog til Værnes skulle vært lagt inn i planene for lenge siden. Når dobbeltløpene for veitrafikken gjennom Malvik er ferdig, har vi veier for lang tid. Vi trenger ikke ruste opp biltrafikken til Værnes enda mer, etter det.

Et fungerende samfunn som vårt, her i vakre og frodige Trøndelag, må ha et godt togtilbud. Med rikdommen vi har i dette landet, må vi fremstå med verdighet og være gode eksempel i den viktige miljøkampen som gjelder jorden vi bor på.

I tillegg til miljøgevinsten med et elektrisk tog, blir det også en åpenbar visuell miljøseier. For strandsonen blir frigjort og tilgangen til fjorden blir veldig mye bedre mellom Ranheim og Hommelvik. Noen av oss har regnet på dette: Klett-Værnes på 25 minutter. Trondheim S-Værnes på 12 minutter. Med det vi vet om sannsynlighet og estimering antar vi at 30-35 prosent av persontrafikken til og fra Værnes kunne vært med tog dersom vi realiserte ideen om et flytog.

Flytoget til Gardermoen har vært merkevare nummer 1 i Norge i mange år nå, foran BMW og alle andre merker. Vi har pengene. Vi har kunnskapen og ressursene. Vi må bare gjøre en ting og det er mye viktigere enn alt annet: Vi må prioritere bedre.

