Det har gått for langt nå, jeg ser det selv også. Nå skal det hives sko!

Nå skal det hives sko! Det er det jeg tenker på. Kanskje ti-tolv gamle par ryker med i ryddinga nå.

Jeg har fått naboklage en gang på grunn av skosamlinga mi. Jeg sprer dem fint utover gulvet i gangen, sånn at jeg har litt oversikt. Folk vil alltid ha forskjellige meninger om hvordan det skal se ut uti gangen. Men det har gått for langt nå, jeg ser det selv også, så nå er det slutt.

Det må sies – jeg bruker ikke mye på sko, de siste kosta 50 kr på salg. (Var faktisk veldig gode å gå i, satt godt på foten) Har mange sånne etter hvert, så det har hopa seg litt opp her.

Alle minnene

Men så var det alle minnene da! De gamle sceneskoene kan jeg ikke kaste, for jeg fikk så god kritikk i Adressa en gang når jeg brukte de skoene.

De røde skoene er jo Stockholm-skoene mine, så de må jeg jo ha. Og så har vi London-skoene da, de får bli her. Og hytteskoene kan jeg nå ikke kaste. Og ikke Hitra-skoene. Og et par som går til dressen må jeg jo beholde. Og de gamle slitte som jeg bruker i bakgården må jeg nesten ha for sikkerhets skyld, de er så bra til sånn lettvint bruk.

Lykkeskoene

Et par helt vanntette sko må jeg forresten la stå igjen nå som været ble som det ble. Jeg kan vel heller ikke kaste noen Adidas-sko bare fordi de er litt gamle, for jeg har bare gode minner knyttet til de skoene. Også dem som ble med meg hjem fra London sist, som er så vonde å gå i, de kan jeg i hvert fall ikke kaste, for de er så kule. Kaster ikke sko som er kule.

Et par joggesko var jo en spesiell gave fra noen en gang i tiden og de er dessuten ikke slitte i det hele tatt, de er jo så godt som nye. De fra Moskva finner jeg plutselig ikke nå, så de skal vel ikke kastes i denne omgangen. De er vel et sted, så kan jeg kaste dem senere en gang.

Lykkeskoene selvfølgelig, de må jeg bare pusse litt på tror jeg. Ulykkesskoene kan jeg vel hive – kanskje. Da har jeg en plan. Da skal det hives sko!

