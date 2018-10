Før i tida fikk moren i alle fall én natts søvn etter fødsel. Det er bare å glemme i dag

CNN-kilder: – Saudi-Arabia planlegger å innrømme at Khashoggi døde under avhør

Kjære «Irritert tidligere fødende» som skrev på Ordet fritt fredag 12. oktober (les innlegget nederst i denne saken) og som syns de nybakte mødrene klager over dobbeltrom:

Det er mye mer enn dette som har endret seg innen fødselspleie, enn at man har tatt enkeltrom som en selvfølge. Vet du hvorfor de har enkeltrom nå? Jo, fordi foreldrene selv har ansvar for barnet hvert eneste sekund etter at det er forløst.

Hvert eneste sekund. Før i tida fikk moren i alle fall EN natts søvn etter fødsel.

Det er bare å glemme i disse dager. Tenk hvor mye EN natts søvn ville gjort for en nybakt mor, kanskje med flere barn hjemme, og som har sovet dårlig de siste to måneder før fødsel, med kynnere, hyppig vannlating, halsbrann.

Vi ser på filmer hvor besøkende på fødestuen trykker ansiktet inn mot et vindusglass hvor tyve-tredve spedbarn ligger og sover og gråter vekselvis. Dette er borte, slike saler fins ikke lenger. Hvert ENESTE spedbarn ligger inne på rommet hos en sliten mor, som sover/dormer med et kvart øye. Med andre ord: null søvn. Det er ingen hjelp å få ETTER at barnet har kommet ut, det er derfor sykehuset/fødeavdelingene vil ha dem HJEM så fort som mulig, mødrene ligger bare og tar opp plass, siden systemet ikke har noen rutiner for å ta vare på dem, etter forløsning, resten er nemlig bare føleri og syting.

Jeg lå selv på firkvinnesrom etter fødsel, det var helt nydelig, vi lå og pratet og gråt og lo i mørket mens vi egentlig skulle sove, og vi FIKK SOVE. På morgenen fikk vi frokost på brett og deretter ble barna trillet inn og lagt til hvert bryst.

Vi hadde ikke et spedbarn liggende ti centimeter fra øret natta igjennom hvor vi spratt opp fra søvnen hver gang pusten endret seg.

Så «irritert tidligere fødende», nybakte mødre av i dag kunne ha fiksa både dobbelt- og trippelrom hadde de bare fått MINIMUM av avlastning med den nyfødte, bare EN natt, liksom. Slik er ikke virkeligheten lenger, derfor må faren være der. Faren. Istedenfor barnepleiere. Så enkelt er det.

HER ER INNLEGGET ANNE B. RAGDE SVARER PÅ:

Hvor kravfulle har de unge kvinnene blitt?

Skrevet av: «Irritert tidligere fødende»

Kommentar til fødesituasjonen i Trondheim: Nå må jeg virkelig ta til orde etter innlegg i dagens avis. Hvor kravfulle har de unge kvinnene blitt?

Her er det en som er bekymret for at hun må ligge på tomannsrom, og at mannen ikke får ligge over. Jeg kjenner bare at jeg blir skikkelig forarget. Hva i all verden forventer de? Selv har jeg født to barn den gangen man ikke fikk ha med partneren sin ved fødselen, og jeg lå begge gangene på en stue med opptil 15 pasienter. Ikke ideelt, men vi som lå der hadde alle fått friske barn og var lykkelig for det.

Ikke at jeg mener vi skal gå tilbake til den tiden, men det får da være måte på å være kravstor. Nå får de ha med seg hvem de vil under fødselen, og de får ha vedkommende der i timevis etterpå. Hvor i verden kan man ellers forlange å få enerom? Norske ungdommer er bortskjemt til de grader, og noen må snart sette foten ned.

Ellers når det gjelder fødselsomsorgen er det enkelte ting som har blitt dårligere, dette med at man ikke får ligge så lenge på sykehuset lenger. Melkespreng og barseltårer kommer oftest på tredje dag. Det er da man trenger hjelp for å få i gang ammingen, og man behøver gjerne et par dager ekstra for å komme i gang skikkelig.

Jeg måtte bare få blåst ut av meg dette, så får andre mene det de vil om saken.

