Et sklibrett mot ragnarok

Hvorfor er det viktig å protestere mot militariseringa og Natos krigsøvelse Trident Juncture? Her er noen av grunnene: Utsprenging av fjellagre i Trøndelag og oppfylling med våpen og utrustning til 16 000 soldater. dette var operativt på 1990-tallet. Etablering av militær hovedflyplass på Ørland, og innkjøp av 52 F-35 kampfly. Utstasjonering av 350 amerikanske soldater (US Marines) på Værnes uten å følgende evaluering, som det ble lovet før de første soldatene kom. Ny norsk sjef kom direkte fra fire år ved US Marines hovedkvarter i USA. Ønske om Værnes som hovedkvarter for US Marines´ styrker i Europa (ifølge general Niel Nilson). Ørland blir trolig nøkkelbase for Natos flyvirksomhet. (ifølge Adressa).

Dette er noen momenter som viser planlagt og hittil gjennomført militarisering. I tillegg kommer militærpropagandaen, velvillig bistått av media. Forsøket på å «integrere» soldatene i det sivile liv (blant annet gjennom julekveldsopphold hos sivile), Nato-sjefens sjarmoffensiv og alle nye kontigenters bespisning på Stiklestad er andre eksempler. Nevner også propagandaopplegg for militarisering mot elever i videregående skoler og i ungdomsskolen i Finnmark.

Planen er å få folk til å godta at det sivile samfunn skal preges av idealene som militæret og de kalde krigere har. Så har de ikke helt unngått uttalelser som peker på, og avslører, konsekvenser og videre militære planer. Her er et knippe uttalelser: US Marines kaptein, Alexandra B Andersen, uttalte til Marines Corps Gazette (marinekorpsets magasin): «Norge er slagmarka i en potensiell framtidig konflikt med Russland»

Øverstkommanderende for US Marines, medlem av Joint chiefs of staff , general Robert Neller, sa følgende på Værnes: «Jeg håper jeg tar feil, men det er en krig som kommer.» Og nylig USAs Nato-ambassadør, Kay Bailey Hutchinsons, direkte trussel: «Det kan bli aktuelt å ta ut russiske missiler». («ta ut» betyr vel bombe?).

Andre personer som har vært på besøk, og som viser hvilken farlig rolle de vil at Norge skal spille i USAs forberedelser i forhold til krig, er blant andre speaker i Representantenes hus, Pål Ryan og forsvarssjef Joseph F. Dunford, USAs høyeste militære og Trumps nærmeste militære.

Dette er således ikke et avsluttet kapittel med krigsøvelen Trident Juncture. Det kommer mer. Men med informasjon og ettertanke vil folk etter hvert se at dette er galematias og kan føre rett ut i ragnarok.

