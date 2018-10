Én av tre sykler uten lys i mørket

Her skjønner Åge Hareide at han skulle tatt med Nicklas Bendtner til VM

Å gjøre seg synlig for medtrafikanter handler om samspill i trafikken. For det er vanskelig å samhandle hvis man ikke ser at det er flere til stede.

Høsten kan ofte være en fin tid for syklister, i hvert fall når regnet uteblir. Men samtidig går vi for alvor inn i mørkere tider. Og natt til søndag 28. oktober 2018 stilles klokka en time tilbake, mot sommeren. Da vil mange oppleve å sykle hjem i mørket etter endt arbeidsdag. I denne perioden er det mange som glemmer å tilpasse seg forholdene.

Syklistenes Landsforening er flink til å rette pekefingeren mot myndighetene, men av og til er det på sin plass å rette pekefingeren mot egne rekker. Dessverre er ikke alle gode nok til å gjøre seg synlige i mørket ved hjelp av lys og refleks – i tråd med lovpålagte krav.

Voksne syklister har et ansvar for å montere dette på sykkelen hvis det ikke allerede står på. Og voksne bør også påse at syklene til de unge er riktig utstyrt. Men ansvaret stopper ikke der, lysene må også skrus på i mørket.

Altfor mange syklister mister livet i trafikken. De siste ti årene har om lag ti syklister mistet livet hvert år. Årsakene er selvsagt sammensatte, men Transportøkonomisk institutt anslår at ti prosent av de drepte og hardt skadde kunne vært spart dersom absolutt alle brukte sykkellykt i mørket.

Å sykle uten lys når det er mørkt, er dessuten ulovlig og kan bøtelegges av politiet med 1150 kroner. Politiet har imidlertid også vært proaktive i enkelte kampanjer, blant annet sammen med oss, og har heller vært med på våre aksjoner hvor det blir delt ut lys og ikke bøter.

Det kan spekuleres i hvorfor bare to tredjedeler av syklistene sykler med lys i mørket, slik Transportøkonomisk institutt har funnet. En mulig forklaring kan være at på grunn av manglende tilrettelegging og ikke minst muligheten til å sykle på fortau, så har mange syklende ikke identifisert seg som kjørende, men kanskje heller mer som fotgjengere.

En annen forklaring kan være at det ikke er et krav til at forhandlere selger syklene med det påkrevde utstyret. Men uansett årsaker til fenomenet, har syklister et ansvar for å gjøre seg synlig i mørket.

Dette er noe Syklistenes Landsforening retter søkelys på hvert år gjennom kampanjen «Synlig syklist». Gjennom høsten gjennomfører vi Synlig syklist-aksjoner flere steder i Trondheim. I år har vi planlagt aksjoner tre torsdager på rad, i Innherredsveien og på Ytre Kongsgård, i samarbeid med Miljøpakken og politiet.

Ved hjelp av den flotte innsatsen til frivillige i våre lokallag, vil vi også i år stå på strategiske steder der syklister ferdes. Vi snakker med folk, deler ut sykkellykter og gir skryt for at folk fortsetter å sykle utover høsten i godt opplyst samspill med våre medtrafikanter.

