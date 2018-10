Brudgommen stakk av to uker før bryllupet. Her er historiene om brudekjolene som ikke ble brukt

Hei, jeg er bussjåfør og lurer på hvorfor du er sinna på meg?

Jeg er en mann på 37 år som har kjørt buss, linje 46, i drøye ti år, og jeg er en som prøver å gi så mye jeg kan av meg selv som overhode mulig.

Jeg vet at for deg som kunde, så er jeg stort sett den første du opplever om morgenen. Mitt skift starter klokken 05.30. Jeg kommer på jobb 05.15, 15 minutter før min arbeidsdag starter, så jeg vet at bussen starter og alt er i orden med den.

Nesten ingen sier hei

Jeg vil at du skal få bussen varm og god, så du slipper å sitte på vei til jobb i en «fryseboks».

Jeg kjører så fint og behagelig som mulig, jeg hilser på alle og sier god morgen eller hei til deg! Men nesten ingen kommer med en godmorgen eller hei tilbake.

Er dette fordi «alle» bussjåfører er idioter, sure eller?

Glad i jobben

Det fins faktisk mange av oss sjåfører som gleder seg til arbeidsdagen sin. Og bakgrunnen til en bussjåfør er det stor variasjon på. Noen av oss har jobbet som offiser i For-svaret, noen er politibetjenter, noen er helikopter- eller fly-piloter, ambulansesjåfører osv.

Vi blir til tider behandlet som idioter. Vi er forsinket ifølge rutetabellen osv.

Rutetabellen er ikke en tabell man skal gå etter når bussen er der, men når bussen tidligst skal passere holdeplassen. Er vi fem minutter etter angitt tidspunkt så er vi ikke for-sinket, vi har blitt hindret på veien til din holdeplass.

Trygghet er viktigst

Jeg som alle andre bussjåfører prøver å komme til deg så fort vi kan, men jeg personlig bryr meg ikke så mye om tiden.

Jeg mener at det er bedre at du kommer trygt frem og litt forsinket, enn at du skal blåholde deg i stroppene eller setet foran deg – og at du skal føle deg utrygg på bussen.

Men hvorfor sier du ikke hei til meg?

Ikke vær sinna

Det kommer kunder inn på bussen, men jeg får ikke ett lite blikk en gang. Mange ser bare rett i bakken akkurat som jeg ikke eksisterer. Det koster så lite med ett lite hei, og det betyr så mye. Er det fordi at du mener jeg har en ubetydelig jobb?

Men jeg kjører deg på jobb/skolen? Jeg må være en viktig del av din dag.

Jeg håper at du som misliker oss bussjåfører kanskje begynner å tenke litt over det ansvaret, presset vi har på oss konstant. Vi er stor sett trivelige mennesker, som ønsker deg en fin og god dag.

Så oppfordrer jeg deg som leser dette til ikke å være sinna, men kom med en «god morgen», så skal du se at sjåføren smiler og sier «hei» tilbake!

